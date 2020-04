¿Y si te llama Román? El Kun Agüero recordó un whatsapp de Riquelme

Qué animal es Sergio Agüero, por favor. Tranquilamente puede ser top 3 o 5 de lo mejores delanteros de la historia del fútbol argentino. En Manchester City disputó 368 partidos y convirtió 254 goles. Por ahí, el Kun conquistó el tanto más gritado de la historia de la institución. Sí, el del último minuto contra el QPR para volver a gritar campeón en la Premier League. Inolvidable.

Después, claro, convirtió de todo tipo. En díalogo con TyC Sports, el delantero recordó la curiosidad de un tanto contra el Liverpool. El ex-Independiente anticipó a un rival en el primer palo y, sin ángulo, la clavó bien arriba. Golazo infernal. ¿Pero un gol de suerte? Mejor que lo cuente él con su típico humor.

"¿Te acordás el gol contra el Liverpool que pateo de zurda que entró por donde tuvo que entrar? Yo también intenté de zurda patear fuerte, cruzado, pero me salió ahí. Y nada, fue muy gracioso porque tuve muchos mensajes y me escribió Román Riquelme y me puso 'qué orto que tenés'", le contó el delantero a Gastón Recondo.

La carrera de Agüero es extraordinaria. Mucho se especula con su vuelta al Rojo, donde él contó que se va a retirar. Los años pasan, es verdad, pero él continúa rompiendo redes a lo loco. Después de estas declaraciones, muchos hinchas de Boca se preguntaron ¿y si te llama Román?.

Con ahora Riquelme adentro del Xeneize, el fichaje del Kun sería uno de los bombazos más épicos en los últimos 20 años en el fútbol argentino. Es difícil, muy. Principalmente, porque el delantero de la Selección Argentina ya le dio su palabra al club del cual es hincha.

