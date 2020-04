Zabaleta contó una de las mejores anécdotas que hay de Messi: "Se dormía fácil"

Si alguien conoce de pies a cabeza a Lionel Messi, sin dudas que Pablo Zabaleta es uno de ellos. Lo conoció desde muy joven en la Selección Argentina, donde compartieron mil y un torneos hasta el de Brasil 2014. Además, también tuvo una relación muy cercana cuando ambos jugaban en la Liga de España: él en el Espanyol y el Diez en el Barcelona. Sí, justo en la misma ciudad para colmo.

Este martes, en Presión Alta, el lateral derecho del West Ham contó una de las mejores anécdotas que hay sobre el Diez: el día que salieron a tomar algo, la comida le dio sueño a Messi, quien por aquel entonces recién empezaba en el Barcelona, y se le quedó dormido en el auto: "Tenía esa capacidad para dormirse fácil. Él no manejaba nunca. Era más joven, yo había llegado al Espanyol. Habíamos jugado juntos en la Sub 20. Entonces habíamos establecido en una relación en la juvenil. Yo estaba solo en Barcelona, él estaba viviendo con parte de la familia. Salíamos a comer a un restaurante argentino tres veces por semana", empezó contando.

"Leo se había comprado una casa en Casteldefels, en las afueras de Barcelona, y tenía un departamento en la ciudad. Un día salimos a tomar algo y, cuando nos subimos al auto, cabeceó y se quedó dormid. Le digo: 'Leo, ¿dónde te llevo?'. 'A mi casa', me contestó. '¿A Casteldefels?', le volví a preguntar. 'Si, si', me respondió. Yo vivía en Barcelona y ahora tenía que ir hasta Casteldefels con la responsabilidad de tener a Messi al lado mío. ¡Tenía 80 palos verdes al lado!", relató.

"Arrancamos para Casteldefels y, cuando llegamos, lo despierto y me dice: 'Te dije a mi casa', a lo que le respondí que me había dicho a Casteldefels. 'No, a la casa de Barcelona. Acá no hay nadie y quiero ir con mi viejo', me contestó. Pegamos la vuelta y otra hora más yendo para un lado y el otro con la responsabilidad de tenerlo al lado. Pero qué iba a hacer, ¿lo iba a dejar tirado?", agregó uno de los mejores amigos que le ha dado el fútbol a Messi.

Por último, sentenció sobre la responsabilidad que tenía sobre el entonces joven Lionel, a quien Jorge, su padre, le decía que lo proteja: "Tenía esa responsabilidad. Cada vez que salíamos, Jorge, el viejo, me miraba como diciendo: 'Cuidalo'". Por suerte, Zabaleta lo llevó a la casa y año tras año el Diez nos sigue enamorando con su fútbol. ¡Qué anécdota!

Lee También