"Bellingham y Carvajal perjudicaron a Vinicius': la respuesta de France Football al Real Madrid sobre la definición del Balón de Oro

Rodri es el nuevo Balón de Oro. Tras un giro de acontecimientos digno de Hollywood para medios, clubes y protagonistas , Vinicius se quedó sin el premio que para muchos había ganado en la final de la Champions League ante Borussia Dortmund. El director de France Football explica por qué podría haber perdido Real Madrid un galardón que parecía escrito para su nombre. Vincent García, tajante en L’Equipe.

“Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, empezaba el jefe editorial de la revista France Football para explicar los motivos en las votaciones que habían cambiado lo esperado por muchos. Niega las teorías conspirativas de una mano negra de UEFA.

Es el discurso que algunos periodistas abogan por estas horas . Se habla en reconocidos periodistas españoles de una guerra Real Madrid-UEFA que por el club blanco sienten que se pagó en el Balón de Oro . A la espera de un comunicado oficial de la entidad, el propio Vincent García desvela sus charlas con el Santiago Bernabéu: “Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás . Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia. Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados”.

“Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño”,explicaciones del director de France Football Vincent García alrededor de todo lo ocurrido ayer. De momento no hay comunicados oficiales de un conjunto merengue donde se detuvo un vuelo para 50 personas rumbo a París sobre las 15:00 horas de España.

Rodri es el nuevo Balón de Oro tras una frenética jornada de lunes: IMAGO

Ahora muchos ojos también miran a FIFA. The Best llegará en unos meses y con Gianni Infantino buscando ganar presencia entre los principales premios tras su ruptura con el Balón de Oro años atrás. El planeta deja igualmente muchos elogios a un Rodri que devuelve el Balón de Oro masculino a España media vida después. Luis Suárez en 1960, el último hasta la fecha.

Los números de un Vinicius que se queda sin Balón de Oro

No olvidemos que solo se tenia en cuenta el periodo de la campaña 2023/2024. En esos meses Vinicius ganó títulos como Supercopa de España, LaLiga española y una Champions League donde fue MVP del torneo. Sus 24 goles y 10 asistencias a lo largo de 39 partidos oficiales parecían ser suficiente motivo para soñar con el regreso del premio al Santiago Bernabéu. El jugador ya dejó mensajes oficiales en sus redes sociales para manifestarse sobre lo ocurrido en París.

España domina el 2024 y el Balón de Oro

Rodri y Aitana Bonmati cierran 12 meses para el recuerdo. Los nuevos Balones de Oro se suman a diversos hechos como el que La Roja sea en este instante: campeón de las Champions masculinas y femeninas, ganador de la Eurocopa-Mundial femenino-Juegos Olímpicos, con un club electo como mejor de la temporada y Lamine Yamal con el premio Kopa bajo el brazo.

