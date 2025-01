La reacción de Real Madrid y Manchester City tras el sorteo de la Champions League

Es oficial el sorteo de los playoff como octavos de la UEFA Champions League 2024.2025. Tras una fase liga donde hubo sorpresas de todo tipo y un certamen que estrenaba formato, se empiezan a sacar conclusiones alrededor de lo visto en Nyon, Suiza, minutos atrás. Real Madrid y Manchester City medirán fuerzas por cuarto año consecutivo en un certamen donde después del derbi ante Atlético Madrid empieza a definirse todo. Esta es la reacción de ambos.

Todo se llevará a cabo en los días 11-12-18-19 de febrero. La eliminatoria culminará en el Santiago Bernabéu y traerá de vuelta una rivalidad que desde hace cuatro años siempre dice presente en las fases definitivas de la Copa de Europa. Real Madrid tendrá el derbi contra Atlético Madrid, la visita al Etihad, un encuentro en Osasuna y la vuelta vs. Guardiola en solo 12 días. Se viene el Tourmalet de una campaña plagada de retos para los hombres de Carlo Ancelotti.

“¡Nos enfrentaremos al Real Madrid en el play-off de la fase eliminatoria Champions League!…¡Nuestro rival será el Manchester City…Nos volvemos a ver!”, supusieron las primeras reacciones en redes sociales de ambos conjuntos. Se viene una nueva lucha por un lugar en octavos para dos gigantes que igualmente ya saben que tendrán que medir fuerzas con Atlético Madrid o Leverkusen en la siguiente fase del certamen. Sean merengues o skyblues quienes avancen, terminarán ante Simeone o Xabi Alonso como visitantes. El representante del club inglés analizó todo desde Nyon tras el sorteo: “Sabíamos que la opción era Madrid o Bayern, que era un rival complicado lo sabíamos. Llevamos cuatro años seguidos enfrentándonos y dando unas eliminatorias muy buenas, va a ser genial para todos. En los últimos años el que ha ganado la eliminatoria ha ganado la Champions”.

Así quedó el cuadro de la Champions: TW

Atalanta vs. Club Brujas, Borussia Dortmund vs. Sporting Lisboa, Real Madrid vs. Manchester City, Bayern Múnich vs. Celtic, AC Milan vs. Feyenoord, PSV vs. Juventus, PSG vs. Brest y Benfica vs. Mónaco completan el cuadro de playoff para una siguiente parada de la Champions League que calienta motores. 11-12-18-19 de febrero, las fechas a tener en cuenta. Recordemos que los Barcelona, Liverpool, Inter Milán, Arsenal, Atlético Madrid, Leverkusen, Lille y Aston Villa no jugarán hasta octavos.

¿Cuándo se juegan los playoff de la Champions?

Los encuentros de esta fase donde aparecen Atalanta, Dortmund, Bayern, AC Milan, PSV, PSG, Benfica, Mónaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lisboa y Brujas tienen fecha. La ida se juega el 11 y 12 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta aparecen en la semana del 18 y 19 de febrero.

¿Cuándo se juegan octavos, cuartos y semis de la Champions?

Barcelona, Liverpool, Inter Milán, Arsenal, Atlético Madrid, Leverkusen, Lille y Aston Villa aguardan por oponentes en la siguiente fase del certamen. Las fechas de los últimos choques a 180 minutos en Europa ya se encuentran trazadas por UEFA. 4-5 de marzo se juega la ida de octavos mientras que la vuelta llegara en los días 11-12 del mismo mes. Para abril tendremos apasionantes cuartos de final en los días 8-9-15-16. Por último y de cara a decidir los finalistas del certamen, las semis aguardan para el 29-30 de abril y por último en los días 4-5 de mayo.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League?

La UEFA ya ha decidido que la fiesta de final de temporada llegue el día 31 de mayo en la ciudad de Múnich. El Allianz Arena, donde ya se jugó la final del año 2012 entre Bayern y Chelsea volverá a ser el hogar de la definición de un certamen que ahora mismo ya conoce todo el camino que resta de cara a pisar la capital de Baviera.

