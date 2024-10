Un ex entrenador de Messi compara a Vinicius con Leo: “Hay cosas que son imponderables…”

No es la primera vez que ocurre. Un ex entrenador de Messi en Barcelona compara a Vinicius con Lionel Andrés.

Vinicius se acerca a su primer Balón de Oro. A sus 24 años el brasileño comanda todos los pronósticos de un premio que durante más de una década ha estado bajo el mando de nombres como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Un ex entrenador de La Pulga le compara con el argentino a días de un Real Madrid vs. Barcelona. Asegura que hay cosas que no pueden detenerse.

Ernesto Valverde supone la última voz que pone por todo lo alto al crack de Real Madrid. Hablamos de uno de los entrenadores que más rendimiento sacase a Messi en su paso por Barcelona y que vivió los últimos grandes años de Leo en el Camp Nou. Ahora por Athletic Club de Bilbao, el vasco ve similitudes con Vinicius en cuanto a la forma de resolver encuentros.

“Esto es como todo. Sabes por dónde va a salir Messi, pero sigue saliendo por el mismo sitio y sigue metiendo goles. Sabes por dónde sale Vinicius y a ver quién le coge. Hay cosas que son imponderables. Nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor cara en cada partido, buscar siempre soluciones que puedan incomodar a los rivales y es lo que intentamos”, palabras de Valverde a horas de medirse con Slavia Praga por la tercera jornada de la UEFA Europa League. No duda de la capacidad de ambos nombres para resolver batallas en los momentos más caldeados.

La figura de Vinicius no para de recibir elogios. En las últimas horas y tras una gran actuación ante Borussia Dortmund, el brasileño incluso fue comparado con Pelé por parte de diversas voces oficiales del Real Madrid e incluso por la propia familia de O’ Rei llegaron halagos del más alto nivel a solo unos días de que el nuevo Balón de Oro elija un nuevo dueño en este sentido. Valverde ha dirigido a figuras como Luis Suárez o Neymar, pero en esta ocasión se queda con Vini como el más parecido a Leo en esa capacidad de ser decisivo en la repetición de acciones.

Ernesto Valverde no dudó en comparar ítems de Vinicius con Messi: IMAGO

¿Cómo le fue a Valverde y Messi juntos? El argentino marcó bajo su mando un total de 112 goles en 124 partidos donde además La Pulga firmó hasta 50 asistencias. En cuanto a títulos se refiere, se levantaron de su mano dos ediciones de LaLiga, dos Copa del Rey y una Supercopa de España. Solo hubo deuda en el plano europeo con las Champions que no pudieron levantarse. Eso sí, también debe marcarse que Ernesto fue el único DT cesado a mediados de curso en la era Messi por Barcelona.

Valverde se rinde a Messi desde hace años

El vasco incluso fue testigo de momentos para la historia y con Leo como protagonista. Tras marcar su tanto número 400 para Barcelona, Valverde no dudó en dejar una reflexion que siguió viva durante años a la hora de hablar del rosarino: “Messi es otra galaxia. Son números estratosféricos, increíbles, pero no solo son sus goles, es lo que hace y genera a su alrededor. Es de otra galaxia”.

Vinicius, favorito para el Balón de Oro

Todos los medios nacionales en España le dan como ganador. Incluso MARCA afirma que el jugador ya sabe que recibirá en París el próximo 28 de octubre su primer gran premio a nivel individual. Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Harry Kane, detrás de un futbolista que devolver el Balón de Oro al Bernabéu tras casi dos años.

