Cucho Hernández habló de árbitros en España y le clavaron fuerte sanción

En las últimas horas, el Comité de Competición confirmó una fuerte sanción para el colombiano Juan Camilo Hernández, futbolista del Getafe. Tras el partido contra Granada, cuestionó el trabajo del equipo arbitral y eso fue considerado como ofensa en el fútbol español.

En ese partido, Granada se impuso por 1-0 y tras el partido, el Cucho Hernández habló con los medios y no dudó en apuntar sus críticas hacia el juez, Gil Manzano. Aseguró que el colegiado entró al partido amenazando y le faltó el respeto a los jugadores del Getafe.

"Hasta el árbitro sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tomó la molestia de ir a verlo en el VAR... Me molesta que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazando desde el primer minuto".