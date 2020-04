Ni Salah ni Firmino: Mané eligió a otro compañero para llevarse el premio al 'mejor jugador de la Premier League'

Ante el avance del coronavirus a lo largo y ancho del planeta, distintos países del planeta se vieron obligados a cambiar de forma abrupta sus estilos de vida con el fin de resguardar la salud de sus habitantes y reducir lo máximo posible el grado de contagio del virus en cuestión. El fútbol, sin verse exento de dicho problema, también se vio severamente afectado al tener que cesar sus actividades en gran parte de la Tierra.

Lógicamente, al encontrarse resguardados en sus hogares, los futbolistas pasaron a contar con más tiempo para sociabilizar con sus compañeros, seguidores e incluso medios de comunicación. Teniendo más tiempo de ocio, los jugadores, en varias oportunidades, se sumaron a 'lives' de distintas redes sociales o cruzaron palabras con portales de deportes para hablar un poco sobre su presente y cómo afrontan el proceso de aislamiento forzado.

Sadio Mané, por ejemplo, mantuvo una conversación más que fructífera con talkSPORT. Allí, el jugador y emblema de Senegal le dedicó palabras de elogio puro a Jürgen Klopp, aunque también hubo tiempo para analizar los éxitos del Liverpool en el último tiempo e incluso elegir al 'mejor jugador de la Premier League' según su criterio.

Dejando detrás a futbolistas de vital importancia como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Roberto Firmino o incluso él mismo, el artillero afirmó que, en su caso, "eligiría a (Jordan) Henderson". Explicando que su decisión se basa en torno al aporte del mediocampista en distintos secores del campo, Sadio continuó: "Él ha sido gran parte de nuestro éxito este año, tanto defensiva como ofensivamente".

Manifestando que Henderson no solo cumplió un rol de vital importancia dentro del campo de juego, Mané explicó que el volante hizo lo propio desde el lado social que no muchos pueden apreciar al no ser parte de la plantilla de los Reds. "Estuvo muy bien este año. Fue un excelente líder y un gran capitán", manifestó el atacante del líder de la liga de Inglaterra.

