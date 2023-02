El Mundial femenino está a la vuelta de la esquina. Pero mientras las otras 29 selecciones están con la mente puesta en la preparación y el análisis de sus rivales, hay otras diez que aún sueñan con ser parte de esa historia. En Nueva Zelanda, uno de los países anfitriones, estarán en juego los últimos tres lugares para la Copa del Mundo.

Estarán presentes las seis confederaciones. Chile y Paraguay son los dos equipos sudamericanos que lograron llegar al torneo repechaje luego de la Copa América. Por Asia estarán ChinaTaipei y Tailandia; por Africa se la jugarán Camerún y Senegal; por la Concacaf lo intentarán Haití y Panamá, por Oceanía, Papúa Nueva Guinea y por Europa, que sólo tiene un cupo, Portugal.

Quienes estarán

No sólo se trata de las selecciones participantes, también de las estrellas que forman parte de esos equipos. En el arco de chile estará Christiane Endler, finalista al premio The Best a la mejor guardameta de la FIFA 2022, también estará la goleadora Pancha Lara. También la habilidosa delantera Jessica Silva en Portugal; Jesica Martínez, jugadora del Sevilla y figura de la Albirroja en la Copa América estará en Paraguay, junto con Alicia Bobadilla, arquera que recientemente se incorporó al Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores.

El torneo

Habrá tres grupos, cuyas cabezas de serie serán las cuatro selecciones con mejor clasificación mundial FIFA. En el Grupo A, Portugal esperará rival entre Camerún y Tailandia, que jugarán el 18 de febrero. El partido definitorio será el 22.

Chile, por su parte, será encabezará el Grupo B y esperará rival del duelo entre Senegal y Haití, que también será el 18. La Roja jugará el 22 su pase al Mundial.

El Grupo C tendrá dos partidos: ChinaTaipei ante Paraguay y Papua Nueva Guinea con Panamá, ambos el 19 de febrero. El match definitorio será el 23 de febrero.De cada grupo saldrá un clasificado al Mundial.

Donde se juega

Los encuentros se disputarán en el Estadio de North Harbour (en Auckland / Tāmaki Makaurau) y en el Estadio de Waikato (en Hamilton / Kirikiriroa). Al mismo tiempo, habrá selecciones que disputarán amistosos, como es el caso de Argentina y Chile, que se enfrentarán el 17 de febrero, y Nueva Zelanda, que también se cruzará en dos partidos con la Albiceleste.