Llegar al Mundial de fútbol es casi una misión ciclópea. Una tal importante que encolumna a cada Selección al máximo esfuerzo con el objetivo de pasar las duras y férreas eliminatorias mundialistas.

En ese raid hacia cada Mundial hay varias selecciones que ostentan haber jugado la mayor cantidad de campeonatos ecuménicos que tendrá en Qatar 2022 su 22° edición.

Argentina, por su 18° participación:

La Argentina es uno de los equipos que más participaciones mundialistas tiene. La Albiceleste jugó 17 mundiales y se quedó con dos trofeos: 1979 y 1986. Además, fueron semifinalistas en cinco oportunidades y las ganaron siempre esa instancia. Sin embargo, en las finales no corrieron con la misma suerte ya que perdieron tres. No clasificaron a México 1970 y las tres restantes fue por motivos extra deportivos.

Italia, afuera de Qatar 2022:

La Selección de Italia disputó 18 copas del mundo y ganó cuatro. Hasta hoy es la tercera nación con mejor asistencia mundialista. Pero, una llaga los lascera: la Azzurra no jugó Rusia 2018 y tampoco estará en Qatar 2022. Fueron semifinalistas en ocho ocasiones y accedieron a la final en cinco oportunidades, de las cuales perdieron solo las de México 1970 y Estados Unidos 1994. En el campeonato que se disputará este año será igualada por Argentina, con 18 participaciones. Organizaron los Mundiales de 1934 y en 1990. Los dos anteriores torneos en los que no estuvieron fueron en Uruguay 1930 (no fueron invitados) y en Suecia 1958 porque no logró clasificarse.

Alemania, la máxima potencia europea:

El equipo alemán es la segunda Selección con más mundiales disputados. Ganó cuatro y es uno de los equipos con mayor cantidad de semifinales. Jugó esa instancia en 13 oportunidades, una cantidad que la expone como potencia por excelencia. Además, tiene a Miroslav Klose, quien con 16 goles es el máximo goleador de la historia del certamen. Las dos veces que no fue parte del campeonato mundial fue por razones extrafutbolísticas. En Uruguay 1930 no fue invitada y en Brasil 1950 recibió el vetó por los estragos que causó durante la la Segunda Guerra Mundial.

Brasil, la única Selección con asistencia perfecta:

El equipo sudamericano es el máximo ganador en la historia de los mundiales. Suma cinco que la elevan a ser siempre candidata a quedarse con el trofeo. Pero, además de ese récord, también tiene otro que los acerca a la perfección. Nunca han faltado a una cita mundialista. Los brasileños son la única Selección que ha disputado todos los mundiales. Con ello, accedió once veces a las semifinales. No pasaron esa etapa en cuatro ocasiones. Organizaron la cita en 1950 y en 2014 y, como si fuera un carma, no lograron ganar ninguna de las dos citas realizadas en sus tierras.