Este domingo 7 de agosto, Barcelona jugará el trofeo Joan Gamper ante Pumas de México, equipo en el que justamente recaló el futbolista más ganador de todos los tiempos en la historia, Dani Alves, precisamente luego de estar en la disciplina del conjunto Azulgrana.

Lo cierto es que el equipo de la capital mexicana ya se encuentra en la ciudad condal, y allí, en declaraciones a la prensa, apareció delante de los micrófonos el futbolista brasileño, en espera estar a nivel para hacer parte de su seleccionado en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Precisamente en el duelo de pretemporada, el jugador señaló: “volver a pisar el Camp Nou es muy especial para mí. Amo demasiado al Barca y a este escudo. Lo único que me da pereza es volver a jugar aquí vestido de blanco”, pero en las primeras apreciaciones por parte del futbolista de perfil diestro.

Una de las particularidades de su carrera se dio, luego de su reciente salida de la institución catalana, ya que no fue la mejor manera, ante eso señaló: “me duele venir con otra camiseta que no sea la del Barcelona. Ni los mejores guiones o dibujos animados hubiesen pensado un regreso tan rápido a Barcelona, después de decir ‘hola’, y no tener tiempo para decir ‘hasta luego’".

claro está que el deportista no mostró disgusto con la institución “ni mucho menos”, pero sí remató su intervención ante los medios indicando que: “me hubiera gustado que me lo comunicaran antes, pero estaré eternamente agradecido con Xavi Hernández”, expuso el futbolista que tiene el récord de ser el más ganador de todos los tiempos en el fútbol.