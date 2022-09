Ahora mismo, Andrés Iniesta se encuentra jugando en Vissel Kobe, equipo que atraviesa una complicada situación en el fútbol de Japón; lo cierto es que el futbolista en su charla con una Agencia Internacional de noticias reveló varias curiosidades sobre su vida.

Con 38 años y una carrera cargada de éxitos, el volante ya piensa en lo que posiblemente puede ser su retiro del fútbol, sin embargo manifestó que todavía le quedan un par, o algo más de temporadas para seguir desplegando su talento en las canchas internacionales.

"Me gustaría mucho seguir jugando. No sé. Creo que dos o tres años me veo que puedo seguir jugando. Luego veremos qué depara el futuro", situación que daría muestra que llegaría jugando a los 40 años o algo más, si es que nada extraordinario ocurre en su camino.

También aclaró en su charla con AFP dijo que quiere continuar en el mundo deportivo y precisamente en su pasión, el balompié: "tengo claro es que me gustaría estar ligado al mundo del fútbol. Me gustaría formarme en todo eso, como entrenador o de director general. Es algo que también está en la mente".

Justamente, sobre esa situación de querer continuar ligado al fútbol, Indicó que: "me gustaría volver (al Barcelona), porque la siento como mi casa. Durante muchísimos años he estado ahí, pero no sé qué pasará en el futuro", eso sí en un cargo directivo, y no como futbolista.

Además tuvo palabras de elogio para el que fue su gran socio del medio campo blaugrana, quien ahora dirige a la institución: "creo que (Xavi) el año pasado hizo una buena temporada. Llegó a mitad de campaña y creo que este año, con lo que creía que necesitaba el equipo, está formando una gran plantilla para hacer el fútbol que él quiere y ojalá sea así".

Finalmente, se refirió a lo que Será la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, de la cual manifestó: "será distinto. El primer Mundial que no estoy de jugador, pero intentaré disfrutarlo de la mejor manera. Ahora lo disfrutaré con mi familia y también es algo especial".

Le dio un título de candidata a su selección: "España es una de las favoritas. Tiene un equipo muy completo. Me transmite muy buena sensación tanto el staff como los jugadores". cabe recordar que, Andrés Iniesta fue el autor del único título mundial de los ibéricos; eso sucedió en Sudáfrica 2010.