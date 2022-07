El fútbol africano protagoniza una nueva polémica. La Asociación de Fútbol de Sierra Leona (SLFA) ha iniciado con las investigaciones por sospecha de amaño en 2 partidos del fútbol local. Ambos encuentros finalizaron con más de 90 goles cada uno.

Una vez más, el fútbol africano está bajo la lupa por hechos realmente insólito. En esta ocasión se trata de un par de partidos que han despertado sospechas por posible amaño en Sierra Leona. Los encuentros están bajo investigación por resultados poco creíbles.

La Asociación de Fútbol de Sierra Leona (SLFA) ha anunciado la apertura de las investigaciones por los encuentros Gulf FC- Koquima Lebanon (91-1) y Lumbenbu United-Kahula Rangers (95-0). Ambos fueron encuentros por la Eastern Regional Super 10 League.

"Que el público en general tenga la seguridad de que dicho asunto será investigado a fondo y cualquiera que sea declarado culpable se enfrentará a toda la fuerza de la ley" dice el comunicado de la SLFA, que tiene bajo la lupa tanto a funcionarios de los clubes como a los jugadores.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el fútbol africano se ve ante un escenario de resultados imposibles. Fue en el año 2002 que, a modo de protesta contra el arbitraje en Madagascar, SO l'Emyrne anotó autogol tras autogol en su partido ante AS Adema hasta alcanzar un marcador de 149-0.