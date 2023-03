Pasaron poco más de dos meses de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y los fanáticos de la albiceleste todavía están saboreando la victoria del equipo liderado por Lionel Messi. Sin embargo, una nueva carrera por el título más preciado se va gestando.

Es que Qatar 2022 ya quedó atrás y ahora es el turno de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La primera cita mundialista organizada por tres países comenzará con sus partidos clasificatorios este año y se sabe que tendrá 48 equipos clasificados, un 50% más que en las últimas ediciones.

El evento norteamericano iba a tener en principio un formato de competencia con 16 grupos con 3 equipos participantes en cada uno, pero FIFA podría dar marcha atrás con esa idea, manteniendo los 4 participantes por zona que caracterizan a la competencia en las últimas décadas, tal como relató BBC este jueves. Así, el torneo pasaría de tener 80 partidos proyectados a unos 104.

En ese contexto, Victor Montagliani, presidente de Concacaf, reelecto para el cargo en los últimos días, resaltó: "Los grupos de tres suenan muy bien, pero hay algunos problemas. ¿Es correcto que te clasifiques para un Mundial y un tercio de los equipos se vayan a casa después de dos partidos?".

Además, explicó en la cumbre de fútbol FT Business sobre el largo de la competencia y la importancia de no pisar a otros torneos: "Tenemos que ser responsables. Hubo una huella de días para 2014 y 2018 y no podemos pasarnos eso. No podemos tener una Copa del Mundo de tres meses".