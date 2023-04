El Mundial Sub 17 esta cada vez más cerca y a continuación conocerás la fecha exacta de su inicio como asi también su sede.

Mundial FIFA Sub 17 2023: Cuándo es, sede y participantes

No deben quedar ningún tipo de dudas de que los Mundiales de fútbol son de las competencias más importantes del deporte y esto se vio claramente evidenciado con lo que fue Qatar 2022. De esta manera, este 2023 recibirá nada menos que a 3 nuevos Mundiales de la FIFA dentro de los cuales se encuentra el de la categoría Sub 17.

A partir de esto, y con lo que serán el Mundial Femenino y el Sub 20, el torneo Sub 17 llegará a este 2023 con la intención de mostrar a los talentos más jóvenes de esta gran disciplina y el mismo no se encuentra tan lejano como parece.

En este contexto, debe citarse que el Mundial FIFA Sub 17 del 2023 tiene como fecha estipulada de inicio al 10 de noviembre y se dará por finalizado el 2 noviembre de este mismo año.

A su vez, cabe recordar que el torneo se iba a llevar a cabo en Perú pero, a raíz de falta de infraestructura para una competencia de tal envergadura, el país sudamericano fue bajado de su puesto de organizador por lo que de momento nose ha establecido un nuevo lugar oficial para el torneo.

Por otro lado, de momento, únicamente se encuentran clasificadas las selecciones de Concacaf con México, Canadá, Panamá y Estados Unidos junto con Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. En este sentido, se deberán esperar a los demas clasificados para completar los 24 participantes.

Por el lado de Sudamerica, los 4 clasificados saldrán de los primeros 4 puestos del Hexagona Final del Sudamericano Sub 23 que se lleva a cabo en Ecuador.