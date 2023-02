¿Por qué no juega Courtois en Real Madrid vs Al Ahly por el Mundial de Clubes?

El Real Madrid no se encuentra atravesando su mejor momento y la reciente derrota ante Mallorca por La Liga así lo demuestra. En este contexto, el conjunto blanco viajó a Marruecos para disputar la semifinal del Mundial de Clubes ante Al Ahly, partido que no contará con la presencia de Courtois en el arco.

En base a lo citado, cabe recordar que el Real Madrid se encuentra disputando la mencionada competencia tras ganar la UEFA Champions League de la temporada pasada ante Liverpool mientras que los egipcios obtuvieron su pase tras ser subcampeones de la Copa de África.

¿Por qué no juega Courtois?

En base a lo citado, puede decirse que el arquero del Real Madrid no estará presente en la semifinal por una lesión en el abductor izquierdo que lo marginó del pasado encuentro ante Mallorca.

No obstante, la lesión en cuestión no parecería ser de demasiada gravedad por lo que su presencia en una hipotética final del Mundial de Clubes 2023 no esta para nada descartada.

Por otro lado, cabe recordar que Benzema tampoco estará en el encuentro ante una lesión muscular que lo tendrá fuera de los campos de juego por tiempo indefinido.