Inter Miami y Lionel Messi tuvieron un invitado de lujo en la celebración que tuvieron para recibir el trofeo Supporters’ Shield. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tomó el micrófono e hizo el anuncio que el equipo norteamericano jugará el Mundial de Clubes 2025 al ser invitado como el representante del país anfitrión (Estados Unidos) del torneo. Esto en la prensa de Colombia no cayó nada bien.

Luego de felicitarlos por lograr el récord de la mayor cantidad de puntos (74) en la historia de la temporada regular de la MLS, el presidente de la FIFA anunció que “basándose en esta destacada actuación de este año, merecen estar y estarán clasificado para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025“. ¡Boom! Estalló esta noticia bomba y las repercusiones llegaron hasta la prensa colombiana.

Con el antecedente que el entrenador Néstor Lorenzo había hecho la denuncia pública que a la final de la Copa América llegaron con la Selección Colombia “en inferioridad de condiciones físicas. Jugamos 6 partidos en 20 días y Argentina lo hizo en 24“; toda decisión de la FIFA relacionada con Leo Messi y compañía causa impacto en territorio colombiano.

Uno de los primeros periodistas colombianos en reaccionar ante la noticia que Messi e Inter Miami jugarán el Mundial de Clubes 2025 del 15 de junio al 13 de julio fue Guillermo Arango, del canal Win Sports. “¡Finjamos sorpresa!”, publicó el comunicador y el mensaje que le enviaron a Leo apenas estaba empezando.

Sergio Busquets, Drake Callender y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“Uno sabía que lo iban a meter y lo metieron. Metieron a Inter Miami en el famoso y tan discutido torneo que, para la FIFA está listo y asegurado, pero el sindicato de futbolistas y los futbolistas tienen demandas contra el evento que por ahí podrían poner en riesgo la organización del mismo. Pero, por ahora y mientras no se demuestre lo contrario, el Mundial Clubes existe y existirá, y tenían que meter este equipo porque no han vendido los derechos de televisión, no han tenido una gran repercusión económica“, señaló el periodista Carlos Antonio Vélez, del canal RCN. ¿Y faltaba algo más? Sí, un cuestionamiento sobre si la decisión de Gianni Infantino le habrá gustado a Lionel Messi.

El mensaje para Messi desde Colombia por el Mundial de Clubes

El relator Eduardo Luis López, del canal Win Sports, empezó diciendo sobre la invitación que le hizo la FIFA a Inter Miami para jugar el Mundial de Clubes 2025 “que no disimulan”. Luego, el narrador colombiano agregó que “el Mundial de Clubes que se va a jugar en Estados Unidos y al cual muchos equipos se han clasificado trabajando, ganando torneos, acumulando puntos y al torneo al cual muchos equipos aun aspiraban a ir. No, por decreto va el equipo de Messi. El argumento de algunos es que fue el equipo que más puntos acumuló en la MLS. ¿Ah sí? ¿Sino tuviera a Messi con ese récord lo hubieran invitado al Mundial? Todos sabemos que no. No disimulan, está bien. Ahora, no se molesten cuando se habla que todo es para tener a Messi y para beneficiar a Messi. No se molesten, pasa…Uno se pregunta si eso es lo que quiere Messi, es que hacen tantas cosas por él que creo que él dirá: ‘¿Para qué hacen eso?’. Se pasan y no disimulan“.

¿Cuándo debutan Lionel Messi e Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025?

A la espera de conocer en cuál de los ocho grupos de cuatro equipos quedará, Inter Miami recibió la confirmación por parte de Gianni Infantino que Leo Messi y compañía debutarán en el partido inaugural del Mundial de Clubes 2025, que se jugará el domingo 15 de junio en el estadio Hard Rock, de Miami. Por cada grupo se clasifican los equipos que terminan en la primera y segunda posición y desde los octavos de final hasta la gran final se juega a partido único de eliminación directa.