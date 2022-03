El Mundial de Qatar 2022 ya tiene su primer gran capítulo con la realización del sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo este viernes 1 de abril, en Doha. Las selecciones conocerán sus rivales de grupo para la competencia que iniciará el próximo 21 de noviembre. Uruguay será uno de los que siga con atención este evento, ya que integra el bombo 2.

El entrenador Diego Alonso y una comitiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estarán en Doha siguiendo de cerca lo que ocurra con este sorteo. Luego de la clasificación al Mundial en la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol, llegó el turno para que 'La Celeste' conozca a sus futuros rivales en busca del gran sueño: el tercer título mundialista.

De acuerdo a las restricciones que ha informado FIFA, hay ciertas selecciones que no se pueden enfrentar entre sí. Uruguay no se podrá ver las caras con las selecciones de Conmebol, ya que no puede enfrentarse seleccionados de una misma confederación, con excepción de los de UEFA. Así, el seleccionado de Alonso no podrá jugar ante Brasil y Argentina (bombo 1) ni tampoco con Ecuador, ni con el ganador del repechaje intercontinental entre Perú y el representante de la Confederación Asiática de Fútbol (Australia o Emiratos Árabes Unidos).

Posibles rivales de Uruguay en Qatar 2022

Sin poder enfrentar a Brasil o Argentina, es muy probable que a Uruguay le toque alguna de las potencias de Europa como cabeza de serie: Bélgica, Francia, Inglaterra, España o Portugal, a no ser que pueda integrar el grupo de Qatar. En tanto, en el bombo 3 podría enfrentar a cualquiera de estos seleccionados: Serbia, Japón, Polonia, Senegal, Túnez, Marruecos, Corea del Sur e Irán (éstos dos últimos pueden no ser rivales en caso de que toque con Qatar).

Por último, en el bombo 4, sin poder jugar ante Ecuador o el ganador del repechaje intercontinental entre Conmebol y la AFC, podría enfrentar a cualquiera de los otros seleccionados, pero acá se valorará los otros rivales de grupo que haya tocado, ya que no se pueden repetir rivales de una misma confederación a excepción de UEFA. Así, Ghana, Arabia Saudita, Camerún, Canadá, el ganador del repechaje intercontinental (Concacaf vs. OFC) o el ganador del repechaje europeo (Gales vs. Ucrania o Escocia).