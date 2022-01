En Zúrich, FIFA organizó una nueva gala de The Best para homenajear a los mejores futbolistas del 2021.

¿Quién ganó The Best antes del Mundial de Rusia 2018?

The Best

Desde su separación con France Football, quienes se quedaron con la premiación del Balón de Oro, la FIFA comenzó a galardonar a los futbolistas por su cuenta y este lunes se llevó a cabo la sexta gala para reconocer a los mejores del año.

Tanto en la rama masculina, como en la femenina, no sólo se premia a los mejores jugadores, si no que también hay trofeo para los mejores arqueros, entrenadores y hasta para los mejores goles. Sin embargo, los focos se posan sobre The Best.

En octubre de 2017, la edición previa el Mundial de Rusia 2018, Cristiano Ronaldo se quedó con el premio, repitiendo lo que había hecho en el año anterior, la primera entrega del evento. En ambas ocasiones, Lionel Messi fue el escolta, detrás del portugués.

En aquel 2017, la estrella de la Selección Portuguesa vestía la camiseta de Real Madrid y se quedó con el premio con un 43% de los votos totales, superando a Messi, que recoletó el 19%. CR7 se impuso en todos los aparatos en elección: entrenadores, capitanes, periodistas y el público.

¿Cómo le fue a Cristiano Ronaldo en Rusia?

En la última cita mundialista, Portugal superó una dura fase de grupos con una excepcional actuación de Ronaldo. El actual futbolista de Manchester United marcó un triplete ante España en el debut y otro tanto ante Marruecos para una victoria por la mínima. En octavos de final, los lusos terminaron su camino en la competencia con derrota ante Uruguay.

¿Qué puede pasar con el ganador del 2021?

Superando a Lionel Messi y a Mohamed Salah, Robert Lewandowski se quedó con el galardón gracias a su impresionante cosecha goleadora durante el último año. Sin embargo, el ganador de The Best podría no llegar al próximo Mundial. Polonia aún no tiene su pasaje asegurado para Qatar 2022 ya que debe afrontar el repechaje en marzo ante Rusia y, de ganar aquel cruce, ante el vencedor entre Suecia y República Checa.