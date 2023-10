En medio del camino hacia la Copa del Mundo de 2026, FIFA definió algunos aspectos de la siguiente cita y generó gran polémica. El organismo que regula al fútbol determinó que el Mundial 2030 inicie en Sudamérica para luego continuar en España, Portugal y Marruecos.

En ese contexto, Argentina, Paraguay y Uruguay jugarían su primer partido del evento en condición de local. Luego, se moverán al viejo continente para continuar su participación. Entre las opiniones en contra de aquel modelo, el de Didier Deschamps destacó este lunes, tal como compartió ESPN.

En la previa de los compromisos de su equipo en esta ventana, el entrenador de la Selección Francesa disparó: “Más allá de que es una tendencia organizar (copas) en varios países, también está el aspecto distintivo de que tres partidos se celebren en el continente de Sudamérica“.

Y completó la idea: “No sé qué países estarán involucrados, pero eso significará que los países sudamericanos tendrán ventaja. Luego, los otros países tendrán que moverse y volver a moverse“.

“No sé quién toma las decisiones, pero no les ocultaré que me gustan las cosas más coherentes a nivel deportivo y ético. No creo que haya mucha coherencia ahí“, lanzó el director técnico que llevó a los galos a la final en las últimas dos ediciones, festejando en Rusia 2018.

FRANCIA AFRONTA DOS PARTIDOS ESTA SEMANA

Ante Países Bajos, el subcampeón en Qatar 2022 puede sellar este viernes su clasificación a la próxima Eurocopa. Luego, el martes, los de Deschamps se presentarán en un partido amistoso ante Escocia, en Lille, para completar sus compromisos de las Fechas FIFA.