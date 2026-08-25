Mientras compite con Messi por llegar a los 1000 goles, Cristiano Ronaldo vivió incomodo momento con Gianni Infantino

El primer cara a cara entre Gianni Infantino y Cristiano Ronaldo tras la Copa del Mundo dejó extractos más que inesperados. Ambas personalidades se vieron las caras en la ciudad de París durante la consecución de diferentes eventos y tuvieron un curioso intercambio sobre la lucha entre el portugués y Lionel Andrés Messi por llegar a los 1.000 goles oficiales.

“¿Te faltan 23, no? Mucha suerte”, le decía al presidente de la FIFA a Cristiano Ronaldo en un mensaje que coincidía con gestos incómodos por parte del portugués hacia la figura de Gianni Infantino. Todo llega en tiempos más que complicados para el presidente de la FIFA y donde diferentes personalidades piden su renuncia por las últimas decisiones tomadas alrededor del negocio del deporte.

La diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en este momento por llegar a los 1.000 goles oficiales no es muy grande. El delantero portugués acumula hasta la fecha 977 goles y solamente necesita 23 gritos sagrados más para llegar al récord deseado. El argentino, por su parte, necesita de 77 anotaciones de la mano del Inter Miami y el combinado albiceleste para llegar a una marca que ya se encuentra en la cabeza de ambos astros desde hace un buen tiempo.

El intercambio entre Cristiano Ronaldo e Infantino recorre el planeta ahora mismo. Muchos vieron incomodidad por parte del atacante portugués en su cruce con el máximo directivo de este deporte. Otros buscan bajar la tensión a un inesperado cruce que llega, repetimos, en tiempos más que oscuros para la figura de Infantino. Sin importar cuáles fueron sus intenciones, decenas de miles de reproducciones se dan alrededor de vídeos donde ni mucho menos se los ve a ambos cómodos en su intercambio de pareceres.

SU CARA LO DICE TODO 😳



👀 Captaron a CR7 hablando con Gianni Infantino sobre lo cerca que está de los 1000 goles.



Pero lo que le ha dado de qué hablar es la cara de Cristiano al irse. 😬



📹 MousaQi pic.twitter.com/GDSzL6oM1w — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 23, 2026

Cristiano Ronaldo volverá pronto a la actividad de la mano del Al-Nassr. Lo hará en una temporada donde podríamos estar ante los meses finales de la carrera del atacante. Revalidar el título de la Saudi Pro League obtenido meses atrás y buscar la primera conquista internacional de su club en el siglo XXI son algunos de los principales retos del ex Real Madrid y Manchester United mientras busca llegar a los 1.000 goles oficiales como profesional.

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