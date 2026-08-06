El contundente comunicado de CONMEBOL para Infantino y la FIFA: ¿lo apoyan o lo dejan solo?

Gianni Infantino está en el ojo de las críticas y ahora CONMEBOL sale con un duro comunicado.

Gianni Infantino está en el ojo de las críticas tras su insólita propuesta para “privatizar” el Mundial. Desde ese momento, diferentes organismos vienen contra el directivo y algunos incluso han pedido su “cabeza”. Ahora CONMEBOL sorprende a todos con un comunicado.

La CONMEBOL aplaudió que la propuesta de Infantino no pasara: “Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la CONMEBOL, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA FORWARD ENTERPRISE“, comienza la CONMEBOL.

Además, el máximo organismo del fútbol sudamericano también cuestionó cómo se vienen manejando ciertas cosas en los últimos años. “Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones”, cuestionó la CONMEBOL.

Sin embargo, también el organismo presidido por Alejando Domínguez cuestionó que no se estén respetando esos “mecanismos de diálogo” y con esto también muestra un apoyo a Infantino de cara a las elecciones. Desde UEFA y otros espacios vienen pidiendo su renuncia.

CONMEBOL y FIFA tienen una buena relación. (Foto: GettyImages)

“Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos“, avisó la CONMEBOL pidiendo más diálogo entre los protagonistas.

Publicidad

Además, en las últimas horas diferentes federaciones como la de Argentina y México han expresado su apoyo al trabajo de Infantino. Se vienen momentos claves en el fútbol mundial para definir el orden que gobernará en los siguientes periodos.

¿Cuándo son las elecciones en la FIFA?

Las elecciones en la FIFA serán el próximo mes de marzo de 2027 con este se definirá el periodo de cara al Mundial 2030, el cual deberá organizar lo que será el Mundial Centenario.

Encuesta¿Infantino debe seguir en la FIFA? ¿Infantino debe seguir en la FIFA? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

CONMEBOL celebró que la FIFA retirara la propuesta de privatización de Gianni Infantino .

celebró que la FIFA retirara la propuesta de privatización de . CONMEBOL, Argentina y México respaldaron la continuidad del presidente de FIFA Gianni Infantino .

respaldaron la continuidad del presidente de FIFA . Marzo de 2027 será la fecha de las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.