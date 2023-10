Este miércoles 4 de octubre se confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial de 2030. Chile fue dejado por fuera cuando era uno de los países de la candidatura conjunta y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez ha salido a explicar la decisión.

Alejandro Domínguez sorprendió a todos este miércoles 4 de octubre con el anuncio de que los 3 primeros partidos del Mundial de 2030 se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto en celebración del centenario de la Copa del Mundo. Todo indica que el resto de los partidos se jugarán en España, Portugal y Marruecos, única candidatura conjunta en pie.

Lo que llamó la atención de muchos fue la exclusión de Chile como sede inaugural. Inicialmente, con la candidatura conjunta para organizar la totalidad de la Copa del Mundo, eran los 4 países los que se postulaban como sedes para el gran evento.

Domínguez compareció ante la prensa luego de que se confirmara ladisputa de 3 partidos del Mundial de 2030 en Sudamérica. Si bien no dio una respuesta clara, el presidente de Conmebol dio a entender que Chile fue el último país en sumarse a la candidatura conjunta y que FIFA lo decidió de esa manera.

Explicación de Conmebol

“Originariamente, se hablaba solo de 2 países, que eran Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 selecciones y se agregó en ese contexto a Paraguay, y más tarde se unió Chile” aclaró el presidente de la confederación sudamericana sobre el tema.

El dirigente paraguayo aseguró que trabajarán para que Chile pueda albergar un evento de gran magnitud. “Es cierto que en esta oportunidad no está Chile. Esto no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o que encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer, pero ellos son los que determinan cómo y qué“.