Atlético Nacional va por un seleccionado ecuatoriano para el 2027

Atlético Nacional tiene en mente el fichaje de un seleccionado de Ecuador para la siguiente temporada 2027.

Atlético Nacional ya piensa en los refuerzos para la temporada 2027 y una de sus prioridades sería incorporar un delantero. Desde Ecuador han surgido versiones que apuntan a un seleccionado nacional como posible refuerzo del conjunto verdolaga.

Según medios ecuatorianos, Leonardo Campana podría convertirse en nuevo refuerzo de Atlético Nacional para el próximo año. El delantero actualmente milita en el New England Revolution de la MLS y su nombre habría aparecido entre las alternativas que maneja el equipo colombiano.

Campana es un futbolista habitual en las convocatorias de la Selección de Ecuador y ha formado parte del proceso de la ‘Tri’ durante los últimos años. Una lesión muscular lo habría dejado fuera del Mundial de 2026, ya que Beccacece lo tenía en planes

Durante su carrera pasó por el Wolverhampton de la Premier League, Famalicão de Portugal, Inter Miami de Estados Unidos y Barcelona SC. En el Inter Miami fue uno de los goleadores y fue campeón de la Leagues Cup.

La ofensiva sería una de las zonas que el Verdolaga necesita reforzar de cara a 2027, especialmente ante la posible salida de Marlos Moreno al América de México.

¿Cuánto le costaría a Atlético Nacional el fichaje de Leonardo Campana?

La salida de Leonardo Campana rondaría el millón de dólares, sumado a un salario cercano a los 2 millones de dolares. Actualmente se recupera de una lesión muscular.

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Leonardo Campana – New England Revolution. Foto: Getty.

En resumen