Desde Brasil revelan dónde jugará Neyser Villarreal en el 2027

Neyser Villarreal espera tener su oportunidad en la Selección Colombia, mientras tanto el extremo y delantero tiene club confirmado para 2027.

Mientras espera ganarse un lugar en la nueva Selección Colombia, Néiser Villarreal ya tendría definido dónde continuará su carrera en 2027. El delantero colombiano tuvo un año irregular en Cruzeiro, pero el club brasileño mantiene sus planes a largo plazo con el futbolista.

Villarreal cumplirá un año más de contrato en Brasil por decisión de Cruzeiro, que rechazó varias ofertas y consultas por el delantero y extremo colombiano. La directiva lo mantendrá pese a que este año jugó 962 minutos apenas.

La falta de minutos del colombiano despertó el interés de otros clubes de Brasil y Europa, que se comunicaron para conocer sus condiciones. Sin embargo, Cruzeiro decidió mantenerlo y considera que su evolución durante estos años ha sido progresiva y positiva, por lo que espera que pueda explotar todo su potencial en el futuro.

Néiser Villarreal llegó a Cruzeiro como agente libre desde Millonarios, aunque el club brasileño tuvo que pagar alrededor de 1 millón de dólares en concepto de prima para quedarse con sus servicios. La institución mantiene la apuesta por el jugador pese a su irregular primera temporada.

Antes de su llegada a Brasil, Villarreal también estuvo relacionado con grandes clubes internacionales. Se habló de sondeos de Atlético de Madrid, Liverpool, FC Barcelona, Watford e Inter Miami, entre otros, pero finalmente fue Cruzeiro el que apostó por el colombiano y ahora no tendría intención de dejarlo salir.

El club de la Liga BetPlay que intentó el regreso de Neyser Villarreal

A mitad de año, rumores desde Colombia contaban que Atlético Nacional también tenía en mente traer a manera de préstamo a Villarreal. En Millonarios se fue entre críticas por irse libre.

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