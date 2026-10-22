A sus 40 años: Cristian Zapata tiene nuevo club profesional

El histórico Cristian Zapata regresó a la actividad a sus 40 años de edad y el defensor colombiano tiene nuevo club.

Cristian Zapata vuelve del retiro a sus 40 años y tendrá una nueva experiencia luego de su extensa carrera profesional. El defensor colombiano, recordado por sus actuaciones con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, fue anunciado como nuevo jugador de un club uruguayo.

Se trata de Real Montevideo, equipo que compite en la Divisional D, la cuarta y última categoría del fútbol uruguayo. Lo insólito es que su llegada está vinculada a Real Manager, una aplicación creada por el influencer argentino El Scarso, en la que los participantes pueden decidir el destino deportivo del club y elegir sus fichajes.

El presidente de la institución, Pedro del Campo, confirmó la incorporación en diálogo con el programa 100 % Deporte, de Sport 890. “Cristian Zapata, que jugó siete años en el Milan y dos mundiales con Colombia, está confirmado. Jugó tres o cuatro Copas América y 16 años en Europa. Nos puede dar solidez defensiva. La idea es tenerlo para todos los playoffs, y si no se puede, que juegue aunque sea un partido”, expresó.

Pero Zapata no sería la única figura veterana que podría sumarse al proyecto, y es que Real Montevideo también tendría interés en fichar al brasileño Felipe Melo y al argentino Ariel ‘Burrito’ Ortega, con la intención de contar con nombres reconocidos para disputar los playoffs de la Divisional D uruguaya.

A lo largo de su carrera, Zapata defendió a la Selección Colombia y pasó por clubes importantes como AC Milan, Villarreal y Atlético Nacional, además de otros equipos del fútbol europeo. Su último equipo fue Atlético Bucaramanga, antes de este inesperado regreso a sus 40 años.

Cristian Zapata – Selección de Colombia. Foto: Getty.