Conoce las alineaciones confirmadas para Atlético Nacional vs. Once Caldas por Copa Colombia HOY y la verdad sobre James Rodríguez.

La Copa Colombia 2026 define a los finalistas y la llave que tiene un futuro más incierto la disputan Atlético Nacional y Once Caldas. AsÍ que para empezar a resolver dudas, nada mejor que saber si James Rodríguez hará parte de alineaciones titulares de este partido.

James necesitó de once partidos y 672 minutos para marcar su primer gol con Nacional. Cuando la semifinal de ida se le empezaba a complicar al equipo ‘Verdolaga’, jugaban con diez jugadores y perdían 1-0, apareció el volante para igualar la serie 1-1 con un auténtico golazo.

Luego de ser la figura del empate contra Once Caldas en semifinal de Copa Colombia, James Rodríguez no fue titular en la última fecha de la fase regular de la Liga Colombiana II-2026. Entró para el segundo tiempo del 1-1 con el ‘Blanco blanco’. Ahora, la duda era: ¿Será titular para definir la clasificación a su primera final con Atlético Nacional?

La alineación titular de Atlético Nacional vs. Once Caldas por Copa Colombia

James con Atlético Nacional. (Foto: Getty)

Cuando tiene a sus volantes creativos disponibles, el entrenador Lucas González pone al menos dos volantes ’10’ de titulares. Dicho esto, esta sería la formación titular de Nacional para enfrentar a Once Caldas el 17 de noviembre: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Elías Cabrera; Edwin Cardona, James Rodríguez, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

La alineación titular de Once Caldas vs. Atlético Nacional por Copa Colombia

Con la gran ausencia de Felipe Gómez, el que hizo el gol en la semifinal de ida y fue expulsado, así formaría Once Caldas para enfrentar a Atlético Nacional en la semifinal de vuelta de Copa Colombia: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Dayro Moreno y Jefry Zapata.

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