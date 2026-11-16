Alerta máxima en el 'Verdolaga'. Descubre cuál es la joya de Atlético Nacional que está a un paso de irse por más de 3 millones de dólares.

Si hay una equipo del fútbol de Colombia que se caracteriza por vender jugadores que salen de sus divisiones inferiores, ese es Atlético Nacional. Otra vez le podría pasar porque ya hay 3 millones de dólares sobre la mesa por una de las joyas del equipo ‘Verdolaga’.

El 2026 ha sido de ventas para Nacional. Empezó con la venta de Marino Hinestroza (no salió de la cantera verdolaga) a Vasco da Gama por 6.5 millones de dólares, luego siguió con la transferencia de Juan José Arias a Real Salt Lake por 2 millones de dólares y ahí no paró todo.

En julio de 2026, Atlético Nacional concretó la venta de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres al Club Necaxa de México por 1.7 millones de dólares, y en septiembre se dio la transferencia de Simón García a Rio Ave por unos 2.5 millones. El año no se acabaría sin otra salida millonaria en el equipo ‘Verdolaga’.

Atlético Nacional, a punto de perder un jugador por 3 millones de dólares

El jugador que Nacional vendería. (Foto: X)

El periodista César Luis Merlo, del portal ‘Tribuna.com’, publicó en X que Nashville SC, de Estados Unidos “avanza para internar comprar a Neider Parra, defensor de Atlético Nacional. Hay oferta formal de US$3M con bonos incluidos“. ¿Y qué piensa el equipo paisa al respecto?

La postura de Nacional ante los 3 millones que ofrecieron por Neider Parra

Ante la oferta de 3 millones de dólares que Nashville SC hizo por Néider Parra, Atlético Nacional considera que es insuficiente, según informó Merlo. Sin embargo, el mismo periodista de ‘Tribuna.com’ señaló que el equipo de la MLS tiene previsto insistir por el defensor central de 21 años.

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