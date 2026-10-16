Atlético Nacional sorprendió y ya tiene tres nuevos refuerzos

Atlético Nacional sigue cambiando su plantel para la Liga BetPlay y tiene tres nuevos refuerzos para la siguiente temporada.

Atlético Nacional sorprendió al sumar tres nuevos refuerzos para el cierre de la Liga BetPlay 2026, apostando nuevamente por el talento de sus divisiones inferiores. El conjunto verdolaga buscó alternativas y vuelve a mirar hacia sus juveniles,

José Escorcia (extremo), Edwin Echeverría (delantero) y Jhan Carlos Moreno (defensa), son los nuevos refuerzos tras ser ascendidos al primer equipo de Atlético Nacional. Los tres tendrán la oportunidad de comenzar su historia debutando este fin de semana.

Los juveniles, pertenecientes a la categoría 2009, podrían tener su debut con el primer equipo este fin de semana, cuando Atlético Nacional se enfrente a Boyacá Chicó. Partido clave para seguir en la pelea de la parte alta del torneo local.

Atlético Nacional ya ha repetido esta fórmula con otros jóvenes que comenzaron a tener protagonismo en el plantel profesional. Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Neider Parra son algunos de los nombres que han entrado en los planes del equipo.

Además, el movimiento podría responder a las necesidades que tendrá el club de cara a 2027 si es que algunos juveniles se van en transferencias millonarias, otros futbolistas de las inferiores tendrían la oportunidad de ocupar esos lugares en el primer plantel.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Atlético Nacional subió tres juveniles. Foto: Atlético Nacional

En resumen