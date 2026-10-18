Los cinco clubes que se pelean el fichaje de Juan Manuel Rengifo

El volante colombiano Juan Manuel Rengifo tiene hasta cinco opciones para dejar Atlético Nacional por Europa.

Juan Manuel Rengifo sigue brillando con Atlético Nacional y su rendimiento comienza a despertar cada vez más interés en el mercado internacional. El volante colombiano, de apenas 21 años, se ha convertido en una de las grandes promesas del conjunto ‘Verdolaga’ y sigue sumando pretendientes.

Ya serían hasta cinco clubes europeos los que se pelean por el fichaje de Rengifo. Según los reportes sobre su futuro, Brighton, Newcastle, Bournemouth, Brentford y Crystal Palace aparecen entre los equipos ingleses que siguen de cerca al mediocampista, según el periodista Nicolás Cadena.

Atlético Nacional no descartaría vender al futbolista en diciembre, aunque también tendría la posibilidad de esperar hasta junio de 2027, cuando comienza una nueva temporada en el fútbol europeo

La postura del conjunto colombiano sería clara: pedir al menos ocho millones de dólares para dejar salir a su volante creativo, quién hoy es visto como el recambio de James Rodríguez en la selección de Colombia.

El mediocampista ya había aparecido en los planes de clubes de Portugal y de gigantes brasileños como Palmeiras y Flamengo. Sin embargo, su convocatoria con la selección Colombia habría elevado su cotización hasta el doble.

El sueldo que tendría Rengifo en la Premier League

De acuerdo al promedio que estos equipos de la Premier League pagaron de salario a sus últimos fichajes jóvenes en estos años, se considera que Rengifo llegaría a ganar en la Premier League un salario anual cercano al 1 millón de dólares.

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