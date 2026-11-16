Portazo en Bogotá. Descubre por qué la directiva de Millonarios se negó a pagar los 2.5 millones de dólares por la gran joya del fútbol colombiano.

El inicio de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 está cada vez más cerca, pero las dirigencias deportivas de los equipos no pueden esperar a que se acabe el torneo para pensar en refuerzos. Millonarios había sido vinculado al jugador de 2.5 millones de dólares del fútbol colombiano, pero lo descartó.

¡Ojo, esto puede cambiar! Primero empezaron a llegar versiones de prensa desde Uruguay que Millonarios estaría interesado en firmar al delantero extranjero sensación del fútbol de Colombia que registró 13 goles y ocho asistencias en 3.330 minutos y 42 partidos.

Y no solo los rumores llegaron desde el extranjero. El periodista Carlos Antonio Vélez, del canal Win Sports, señaló que Millonarios, junto a Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Atlético Nacional, estaban buscando contratar al protagonista de esta historia. Entonces… ¿Qué fue lo que pasó?

Millos descarta firmar al jugador de 2.5 millones de dólares del fútbol colombiano

Uno de estos jugadores sonó para Millos. (Foto: x / @InterBogOficial)

Justo antes de que el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, publicara en X que Fabricio Sanguinetti está avaluado entre 2.5 y 3 millones de dólares para Internacional de Bogotá, este mismo comunicador informó que Millonarios le estaba haciendo seguimiento a Sanguinetti, pero lo habría descartado porque la zona de delanteros está cubierta con tres centro atacantes.

Esto tendría que pasar para que Millonarios vaya por Fabricio Sanguinetti

Con Leonardo Castro y Andrey Estupiñán con contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y 30 de junio de 2028, respectivamente, Millonarios trabaja en la opción de compra de los derechos deportivos de Rodrigo Contreras, que el Club de Deportes Antofagasta le puso en 2 millones de dólares. Si esto no sucede, el nombre de Fabricio Sanguinetti pica en punta.

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