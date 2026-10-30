¿Se queda en Colombia? Franco Armani recibió nueva oferta para el 2027

El arquero Franco Armani se afianzó en Atlético Nacional y a sus 40 años recibió una nueva oferta para la siguiente temporada.

Franco Armani llegó a Atlético Nacional y, pese a sus 40 años, rápidamente se consolidó como titular y una de las grandes figuras del equipo ‘Verdolaga’. Su rendimiento habría convencido a la dirigencia de asegurar su continuidad y ya se conoce la primera propuesta que tendría el histórico arquero argentino para 2027.

Atlético Nacional buscaría renovar a Franco Armani hasta diciembre próximo, ampliando por seis meses el contrato que actualmente tiene vigente. La intención del club sería mantener al guardameta como referente de su proyecto deportivo y no han empezado a buscar recambio.

Armani llegó al conjunto colombiano con un vínculo hasta junio de 2027, pero la institución aprovecharía el cierre de año para adelantar las negociaciones y extenderlo por un semestre más. De esta manera, su contrato coincidiría con la fecha en la que el propio arquero anunció que tiene previsto poner fin a su carrera profesional.

Desde su regreso, el argentino acumula 19 partidos con Atlético Nacional, mientras que antes de su llegada disputó 50 encuentros con River Plate durante 2025. Volvió a la Liga BetPlay luego de más de siete años.

Atlético Nacional considera a Armani uno de sus grandes referentes, al nivel de figuras identificadas con la institución como Edwin Cardona y James Rodríguez. Aunque habría tenido sondeos de otros equipos, el arquero habría priorizado la posibilidad de retirarse en el Verdolaga, donde conquistó varios títulos, incluida la Copa Libertadores.

Los títulos de Franco Armani con Atlético Nacional

Franco Armani ganó 13 títulos con Atlético Nacional:seis ligas locales (Apertura 2011, 2013, 2014, 2017 y Finalización 2013, 2015), tres Copas Colombia (2012, 2013, 2016) y dos Superligas (2012, 2016). En el plano internacional, se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2016 y de la Recopa Sudamericana en 2017.

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Franco Armani – Atlético Nacional. Foto: Getty.

En resumen