Exclusivo Bolavip: la verdad detrás del posible regreso de Franco Armani a Atlético Nacional

Franco Armani está lesionado en River Plata, pero lo pusieron como un posible regreso de Atlético Nacional en la próxima temporada.

Este lunes 11 de mayo de 2026 el periodista argentino, Hernán Castillo, reveló que Franco Armani estaría siendo una opción pare regresar a Atlético Nacional. El histórico arquero argentino ganó la Copa Libertadores con el equipo ‘Verdolaga’ y ahora ante su mal momento en River se habló de un regreso, aunque esto está totalmente descartado.

Según pudo saber Bolavip, no hay contactos formales entre Atlético Nacional y Franco Armani. De momento, el histórico arquero solo piensa en su regreso a las canchas y estar al 100% para volver a pelear por un puesto en el once de River en esta temporada.

El gran objetivo de Armani en este momento es volver de su lesión y “pelearle” el puesto a Beltrán, que ahora mismo es la gran figura de River, y que incluso se ganó un lugar en la pre-lista del Mundial 2026 de la Selección de Argentina con Lionel Scaloni.

Armani se lesionó en febrero de un problema del tendón de Aquiles que le ha impedido jugar en toda esta temporada. Desde esa fecha, el portero no ha vuelvo a las canchas y evidentemente hay todo tipo de especulación con su futuro y continuidad en Argentina.

Armani no tapa con River desde febrero. (Foto: GettyImages)

Atlético Nacional también está trabajando en la posible salida de otro histórico del club como David Ospina. El arquero colombiano se marcharía del club a mitad de este 2026, y el club estaría buscando diferentes opciones para reforzar su portería.

Publicidad

Las estadísticas de Armani en Atlético Nacional

Con la camiseta de Atlético Nacional, Franco Armani atajó un total de 232 partidos entre todas las competencias. Recibió 180 goles y dejó su arco en 0 en otras 100 ocasiones; siendo un jugador totalmente histórico en el club de Medellín y en el fútbol colombiano.

Encuesta¿Nacional debe ir por Franco Armani? ¿Nacional debe ir por Franco Armani? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: