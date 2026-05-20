Bombazo: Franco Armani le abre la puerta a otro grande de Colombia ¿y Atlético Nacional?

El histórico Franco Armani podría regresar a la Liga BetPlay, pero no al Atlético Nacional, club que siempre ha querido su regreso.

Para nadie es secreto que en Atlético Nacional verían con buenos ojos el regreso de Franco Armani, arquero argentino titular en la última etapa dorada del club. El ahora portero de River Plate había expresado lo mismo de retirarse en los ‘Verdolagas’ si no era en River, sin embargo reportan que otro grande de Colombia también podría ficharle.

El periodista Alexis Rodríguez reveló que contactó con Nikos Petropulos, representante de Armani para consultarle si es posible que el arquero llegue a Millonarios. “Estamos dispuestos a escuchar”, sería la respuesta del entorno del portero.

De esta forma desde el círculo de Franco Armani confirman que no cierran puertas a jugar en Millonarios, rival directo de Atlético Nacional. Cabe señalar que esto no significa que haya una oferta o algún interés.

Franco Armani termina contrato con River Plate en diciembre de este año y en caso de no renovar, algo que parece descartado en estos momentos, el club argentino podría venderlo en junio para que no se vaya gratis.

Franco Armani estuvo siete años en Atlético Nacional ganó seis títulos de primera división, dos Superliga de Colombia, tres Copa Colombia; y a nivel internacional una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Los arqueros que quiere Millonarios

Millonarios estaría analizando la salida de Diego Novoa y Guillermo De Amores, así mismo tiene al menos cuatro arqueros en carpeta, aunque uno de ellos ya habría rechazado al club.

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Franco Armani – River Plate.

En resumen