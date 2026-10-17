Ponen a Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio como objetivos de este club de la Liga BetPlay

Los dos entrenadores colombianos suenan para llegar a este grande de Colombia en la temporada 2027.

Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio son dos entrenadores que gustan en el fútbol colombiano y que ahora están libres en el mercado. Aunque no dirigen hace un tiempo importante, ambos son perfiles de buen nivel que pueden llevar a un equipo a otro nivel.

Ahora ambos entrenadores son pedidos por una leyenda de Junior como Iván René Valenciano para que lleguen al equipo de Barranquilla. El club ya está buscando un nuevo DT, después de que los resultados de Sebastián Viera no fueran los esperados.

“Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio son ideales para dirigir Junior“, comentó Valenciano en el VBar Caracol. Por lo cual, estos dos técnicos podrían entrar en planes de Junior ya pensando en la siguiente temporada. Ambos también suponen un salto de calidad.

Junior terminó su ciclo con Alfredo Arias y cuando muchos esperaban que busque un entrenador de este nivel para el segundo semestre, el club se lanzó por una leyenda como Sebastián Viera, pero que no venía con la gran experiencia en el banquillo.

Rueda dirigió últimamente a la Selección de Honduras. (Foto: GettyImages)

Varios nombres vienen sonando para dirigir a Junior en la siguiente temporada, el club va decidido a encontrar un nuevo entrenador, puesto que, en 2027 jugarán la Copa Libertadores y la idea es pelear por dicho torneo. Junior fue bicampeón de Colombia en los últimos dos torneos.

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Los últimos equipos de Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio

Ahora ambos están sin equipos, pero antes el último club de Reinaldo Rueda fue la Selección de Honduras, mientras que para Juan Carlos Osorio fue el Remo de Brasil. Ambos entrenadores están activos y también han sonado para grandes equipos de Colombia.

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