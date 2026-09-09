Sonó para la MLS pero club de Colombia intentará el regreso de Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda dejó la Selección de Honduras el año pasado y desde ahí no ha encontrado equipo pero nuevamente lo ponen en rumores de regresar al país. Un grande de la Liga BetPlay pensaría en el DT colombiano.
Como era de esperarse, Reinaldo Rueda sería candidato a dirigir al Deportivo Cali según nuevos rumores. La crisis de resultados del club azucarero tiene a Rafael Dudamel con su continuidad en duda.
Reinaldo Rueda estaba en Estados Unidos dando cursos y conferencias, a la espera de que un club de la MLS lo firme, sin embargo sigue sin firmar profesionalmente su regreso.
En tema salarial, el Deportivo Cali habría pagado en su momento más de 100 mil dólares mensuales al cuerpo técnico de Alberto Gamero, cifra que representaría más de lo que cobraba Rueda en Honduras.
En Ecuador, pusieron al DT colombiano en planes de la Selección nacional para las siguientes Eliminatorias y para Liga de Quito de cara al segundo semestre y Copa Libertadores.
Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional
Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.
En el Real Madrid cobraba 8 millones al año y el salario que tendrá ahora James Rodríguez en el Avellino de Italia
Reinaldo Rueda – Selección de Honduras.
En resumen
- Reinaldo Rueda despierta el interés de un club del Fútbol Profesional Colombiano para concretar su retorno a los banquillos de la Liga BetPlay en esta temporada 2026.
- El experimentado entrenador estuvo en el radar de la Major League Soccer (MLS), pero las gestiones desde territorio cafetalero buscan convencerlo con un proyecto ambicioso.
- Su eventual regreso significa un movimiento de enorme peso institucional, aportando jerarquía, títulos y recorrido internacional al torneo local.