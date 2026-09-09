Sonó para la MLS pero club de Colombia intentará el regreso de Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda sigue sin equipo enfocado en otras actividades, pero un club de la Liga BetPlay vuelve a sonar como su nuevo equipo.

Reinaldo Rueda dejó la Selección de Honduras el año pasado y desde ahí no ha encontrado equipo pero nuevamente lo ponen en rumores de regresar al país. Un grande de la Liga BetPlay pensaría en el DT colombiano.

Como era de esperarse, Reinaldo Rueda sería candidato a dirigir al Deportivo Cali según nuevos rumores. La crisis de resultados del club azucarero tiene a Rafael Dudamel con su continuidad en duda.

Reinaldo Rueda estaba en Estados Unidos dando cursos y conferencias, a la espera de que un club de la MLS lo firme, sin embargo sigue sin firmar profesionalmente su regreso.

En tema salarial, el Deportivo Cali habría pagado en su momento más de 100 mil dólares mensuales al cuerpo técnico de Alberto Gamero, cifra que representaría más de lo que cobraba Rueda en Honduras.

En Ecuador, pusieron al DT colombiano en planes de la Selección nacional para las siguientes Eliminatorias y para Liga de Quito de cara al segundo semestre y Copa Libertadores.

Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.

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Reinaldo Rueda – Selección de Honduras.

En resumen