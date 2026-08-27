Toda Colombia sorprendida: Reinaldo Rueda apareció anunciado en insólito equipo

Reinaldo Rueda reapareció anunciado en sorpresivo equipo, esto en medio de meses de rumores de clubes y selecciones importantes.

Desde inicios de año, Reinaldo Rueda ha sonado para equipos de Colombia, de Ecuador, Brasil además de selecciones CONMEBOL, y este jueves sorpresivamente apareció anunciado en insólito equipo.

El Strikers Miami FC de Estados Unidos anunció a Reinaldo Rueda como su nuevo entrenador, sin embargo hay matices importantes. El club es una academia enfocada para jóvenes y Rueda se suma como uno de los miembros de sus formadores.

Esto no significa que será el entrenador, si no que llega a sumarse como parte del proyecto para capacitar a jugadores y técnicos. Mientras tanto, hay rumores de que la MLS podría ser su destino para continúe su carrera como entrenador.

Reinaldo Rueda dejó la Selección de Honduras en noviembre 2025 y desde ahí no ha encontrado nuevo equipo. A nivel de clubes, su última experiencia fue en el 2017 con Flamengo.

“Su trayectoria en la élite del fútbol internacional y de clubes habla por sí sola, y es un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestra familia Strikers”, escribieron.

Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.

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En resumen