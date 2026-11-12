Richard Ríos es pedido por los hinchas de un gigante de América ¿deja Arabia?

Richard Ríos es una de las bajas de la Selección Colombia por lesión, pero el volante también comienza a protagonizar rumores de mercado de cara a 2027. Su futuro en el fútbol internacional vuelve a generar expectativa. El mediocampista viajó a Brasil para tratar su lesión y aprovechó para visitar Palmeiras, su antiguo club antes […]

Richard Ríos es una de las bajas de la Selección Colombia por lesión, pero el volante también comienza a protagonizar rumores de mercado de cara a 2027. Su futuro en el fútbol internacional vuelve a generar expectativa.

El mediocampista viajó a Brasil para tratar su lesión y aprovechó para visitar Palmeiras, su antiguo club antes de dar el salto a Europa. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre los aficionados del Verdão.

Varios hinchas pidieron el regreso de Richard Ríos para la próxima temporada, invitándolo a dejar Al Ittihad y regresar a una liga más competitiva. Los aficionados brasileños sueñan con verlo nuevamente disputando la Copa Libertadores con Palmeiras.

Benfica pagó 27 millones de euros por el volante colombiano y no esperaría menos de 30 a 35 millones para dejarlo salir. Incluso, durante los últimos meses se habló de equipos interesados en España y la Premier League.

Richard Ríos fue cedido a Arabia Saudita después de un semestre irregular en Portugal y deberá regresar en 2027 para volver a pelear por un puesto en Benfica. Durante su etapa en Palmeiras, el colombiano conquistó dos torneos regionales y una copa nacional.

¿Hasta cuándo tiene tiene contrato Richard Ríos en Benfica?

Con el Benfica, Richard Ríos tiene un contrato largo aún por cumplir. El colombiano firmó hasta 2030. En su primer año no pudo ser campeón de Portugal.

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Richard Ríos – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen