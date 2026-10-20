Sorpresa en Colombia: Junior va por el DT de otro grande de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla sigue buscando entrenador y ahora va por un DT que actualmente dirige a otro grande de Colombia.

Junior de Barranquilla sigue buscando un nuevo entrenador y ahora habría puesto sus ojos en un técnico que actualmente dirige en la Liga BetPlay. El bicampeón busca alternativas y ahora va por un camisetazo del DT de otro grande.

Según informó el periodista Pipe Sierra, Junior está sondeando a Pablo Repetto, actual entrenador de Independiente Santa Fe. Así el uruguayo dejaría a un grande de Colombia por otro, aunque de presentes distintos.

Sin embargo, Independiente Santa Fe también busca asegurar la continuidad de Repetto y ya estaría en negociaciones para renovar su contrato. El interés de Junior podría complicar las conversaciones o bien ser superados en la oferta económica.

Repetto, por su parte, tendría distintas opciones para continuar su carrera, con sondeos de clubes de Perú y Ecuador, a los que ahora se sumaría el interés de Junior. Repetto tenía intención de renovar con Santa Fe en principio por una temporada más.

Los otros nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla

Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes y Norberto Araujo.

Pablo Repetto – Foto: Getty.

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En resumen