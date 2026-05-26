El volante no fue tomado en cuenta para la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial 2026. Su esposa dejó un durísimo mensaje.

Wilmar Barrios es una de las grandes ausencias de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo hizo oficial su lista y no llevó al volante del Zenit. Pese a su gran momento, no disputará el Mundial, por lo cual, su esposa dejó un mensaje en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Wilmar Barrios puso un durísimo mensaje por la ausencia de su esposo en esta lista. “Tanto por decir.. LPM. Eres bueno y lo merecías, estoy, estuve y estaré siempre orgullosa de ti. Del excelente rendimiento que tienes y de tu valentía”, escribió su esposa.

El volante colombiano fue descartado y Lorenzo no dio grandes motivos de su ausencia, pero su baja supuso una gran noticia y golpe para muchos aficionados que esperaban verlo en la lista. Barrios había formado parte del proceso del DT al comienzo del mismo.

La Selección Colombia regresa a un Mundial después de 8 años y por eso muchos jugadores querían entrar en la lista del entrenador para disputar esta Copa del Mundo. No obstante, Lorenzo respetó en gran parte su base y también optó por otros jugadores que vienen en un buen momento.

El mensaje de la esposa de Wilmar Barrios. (Foto: Captura de pantalla)

Tras esta publicación de la esposa de Barrios, se ve poco probable que el jugador regrese pronto a la Selección. Puesto que, no solo fue fuerte lo que escribió sino también los “emojis” que utilizó y por eso causó tanta tendencia en las redes sociales.

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Los números de Wilmar Barrios en esta temporada

En toda la temporada con el Zenit, Barrios casi jugó un total de 3.000 minutos en todo el año. El volante estuvo en cancha en un total de 35 partidos. No marcó goles y dio 1 asistencia. A diferencia de otros convocados, Wilmar venía jugando con gran regularidad.

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