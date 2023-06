Hace unas semanas se rumoró el regreso de Ismael Blanco a la Serie A de Ecuador para asumir el cargo de uno de nuestros clubes, pero ste martes en cambio hay rumores del regreso del argentino como jugador tras ocho años de su salida.

En conversaciones con la radio ABC Deportiva, Ismael Blanco contó que desde Mushuc Runa lo llamaron para ver si estaba disponible para sumarse a la delantera del equipo. “Si el Dr. (Chango) me da el OK, armo la maleta y me voy a Ecuador”, dijo.

“No estoy retirado del fútbol, hable ya con mi familia y me dijeron que si se presentaba la oportunidad me fuera no más”, continuó el delantero de 40 años de edad.

Ismael Blanco tuvo un paso positivo en la Serie A de Ecuador en el 2014 y 2015 vistiendo la camiseta de Barcelona SC, en su primera temporada fue goleador del plantel que logró meterse a la final del torneo contra Emelec.