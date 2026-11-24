Confirmaron que hubo indisciplina en la última convocatoria de la Selección de Ecuador y revelaron todos los detalles.

Era un secreto a voces pero ahora desde la prensa lo confirman: Gonzalo Plata fue el jugador que cometió una indisciplina en la última convocatoria de la Selección de Ecuador. Pese a la versión oficial, cuentan que fue Marcelo Gallardo quién separó al extremo ecuatoriano.

El periodista Reinaldo Romero en La Red contó que: “Uno de los capitanes de la Tri gestionó para que el sábado tengan el día libre, pero la hora de retorno era a las 20h30”, empezó.

“Gonzalo Plata llegó a las 22h30, Marcelo Gallardo le dijo “muchas gracias” en ese mismo momento y le dijo que se vaya de la convocatoria”, amplió. Además señaló que otro jugador se encontraba con el extremo de Flamengo pero qué este optó por volver a tiempo y le advirtió a Plata de la hora.

“No pasa nada, si quieres anda tu no más”, le habría contestado Gonzalo Plata a este jugador, ratificando que se quedaría pese a la hora de regreso que le había puesto el cuerpo técnico al plantel.

El comunicador cierra: “No sé si Marcelo Gallardo vuelva a convocar a Gonzalo Plata mientras sea el DT porque también hubo un entuerto (término coloquial que significa agravio u ofensa) del que no quiero hablar y Gonzalo Plata de estas tiene varias ya”, dando a entender que hubo una discusión posterior.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

Publicidad

👀🚨 La verdad sobre lo sucedido entre Gonzalo Plata y La Tri@reijournalist explicó porque Gonzalo se fue de la selección antes del duelo con Bolivia. pic.twitter.com/V0oqOqYeI0 — La Red Ecuador (@laredecuador) November 24, 2026

Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

Gonzalo Plata fue separado de la Selección de Ecuador por el entrenador Marcelo Gallardo .

fue separado de la por el entrenador . 22h30 llegó el extremo a la concentración incumpliendo el horario límite fijado a las 20h30 .

llegó el extremo a la concentración incumpliendo el horario límite fijado a las . Febrero y marzo marcarán el regreso de Ecuador con dos partidos amistosos en Estados Unidos.