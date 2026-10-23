Revelan varios de los convocados de LigaPro que tendrá la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tendrá varios jugadores convocados desde la LigaPro y desde los medios revelaron seis de ellos.

Marcelo Gallardo va en serio con la evaluación de jugadores de la LigaPro y ya se conocen seis nombres del torneo local que estarían en los planes de la Selección de Ecuador. El entrenador argentino continúa observando alternativas en el país y eligió ya un puñado de nuevos nombres

Los seis futbolistas que aparecerían en el radar del cuerpo técnico son Piero Guzmán, Andrés Mena, Alex Zova, Mateo Viera, Martín Tello y Jerly Wila. De acuerdo con la información de Johanna Calderón, estos serían los primeros jugadores del torneo local que recibirían su primera convocatoria a la Selección absoluta para los encuentros amistosos de noviembre.

Los tres primeros nombres pertenecen a Aucas, mientras que Mateo Viera y Martín Tello militan en Macará. El último de la lista, Jerly Wila, forma parte de Barcelona SC en este año de debut.

Además de las posibles novedades, el cuerpo técnico también estaría pendiente del regreso de figuras como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Hincapié, siempre que el defensor del Arsenal logre recuperarse de su lesión. Los tres estuvieron ausentes por problemas físicos durante la fecha FIFA de octubre y podrían volver a ser considerados.

La convocatoria oficial de Ecuador para los amistosos de noviembre se conocería durante la primera semana de ese mes. La lista llegará después de la gira de Gallardo por el país, en la que el entrenador habría aprovechado para observar de cerca a futbolistas de distintos equipos en LigaPro.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Jerly Wila – Barcelona SC. Foto: Barcelona SC.

En resumen