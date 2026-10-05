Ecuador empató contra Panamá y los hinchas explotan contra estos jugadores: “No pueden volver más”

La Selección de Ecuador empató contra Panamá en lo que era el rival más accesible y los hinchas se fueron contra tres jugadores.

La Selección de Ecuador cerró su gira por Asia con un empate 1-1 ante Panamá y posteriormente cayó en la tanda de penales. El resultado volvió a generar malestar entre los hinchas de la Tricolor, que explotaron en redes sociales contra varios jugadores por su rendimiento durante el partido.

Los principales señalados fueron Ángelo Preciado, Jordy Alcívar, Félix Torres y Gonzalo Valle. Preciado y Alcívar, además, fueron cuestionados por los aficionados durante los tres partidos de esta gira, al no convencer con sus actuaciones en el inicio de la era de Marcelo Gallardo.

Preciado tuvo dificultades para superar a la defensa panameña y tampoco mostró seguridad en la faceta defensiva. Alcívar, por su parte, tuvo prácticamente cero participación en el juego, mientras que Félix Torres volvió a mostrar un nivel similar al que ya venía siendo criticado durante su etapa en Brasil. Valle también quedó en el centro de las críticas por su actuación en la tanda de penales.

La gira dejó varias conclusiones negativas entre los hinchas ecuatorianos después de los primeros partidos de Marcelo Gallardo al frente de la Tricolor. Ecuador empató ante Japón, cayó goleado 3-0 frente a Corea del Sur y volvió a igualar contra Panamá antes de perder nuevamente desde los doce pasos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El siguiente partido de Ecuador será durante la fecha FIFA de noviembre, por lo que Gallardo tendrá varias semanas para analizar lo ocurrido en Asia. Todo apunta a que el entrenador argentino realizará cambios en la convocatoria tras una primera gira negativa.

Ángelo Preciado – Selección de Ecuador