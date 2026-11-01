Revelan los primeros descartados de Marcelo Gallardo para los amistosos de Ecuador

La Selección de Ecuador acerca su fecha FIFA y ya conoce a los primeros descartados para enfrentar a Bolivia y Costa Rica.

La Selección de Ecuador volverá a tener actividad en la próxima fecha FIFA de noviembre y crece la expectativa por conocer la lista de convocados de Marcelo Gallardo. Sin embargo, antes de eso, ya comienzan a conocerse algunos nombres que ya fueron descartados.

Según informó Mr. Offsider, el cuerpo técnico de Ecuador no se habría comunicado con ninguno de los futbolistas que militan en la Liga 1 de Perú. A estas alturas, esto apuntaría a que los jugadores ecuatorianos que compiten en el campeonato peruano quedarían fuera de la convocatoria para los encuentros de noviembre.

De esta manera, pese a sus buenos momentos deportivos, Carlos Garcés, Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Jairo Vélez (que ya fue bloqueado y convocado por Perú) no serían llamados a la Selección. Castillo lleva 19 goles en 31 partidos mientras que Garcés continúa siendo uno de los principales artilleros con el Cienciano.

Para esta doble fecha FIFA, Marcelo Gallardo tendría previsto dar espacio a nuevos futbolistas, priorizando nombres de LigaPro, con enfásis en Macará según información trascendida, y jugadores que no han tenido demasiadas oportunidades en convocatorias anteriores.

La Tricolor viene de una gira por Asia, en la que disputó la Copa Kirin y registró una derrota y dos empates. Para noviembre, se espera que al menos cinco futbolistas de la LigaPro formen parte de la nómina, junto a figuras habituales como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho.

¿Qué canal pasaría los partidos amistosos de Ecuador?

Los partidos amistosos de la Selección de Ecuador tienen grandes chances de nuevamente verse por televisión abierta, de acuerdo a Mr.OFF. Dos señales de televisión abierta como Teleamazonas y TC pasaron los encuentros de la gira por Asia.

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