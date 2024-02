¡Alerta! Barcelona SC no tendría ningún jugador para jugar la LigaPro

Este lunes 26 de febrero de 2024 llegó una nueva e importante alerta para Barcelona SC de cara al comienzo de la LigaPro. Los amarillos no han podido registrar a su directiva y esto tendría una consecuencia directa y grave en el comienzo del campeonato.

Según reveló Eduardo Erazo en De Una, el sistema COMET (donde se inscribe a la lista de los jugadores de los equipos de la LigaPro) registra 0 jugadores en Barcelona SC. Los amarillos al no tener directiva reconocida no pueden inscribir a sus fichajes, pero tampoco renovar el listado con los jugadores que ya tuvieron en el 2023.

Desde Barcelona SC se había afirmado que si tenían que jugar con un futbolista de 15 años para estos partidos del comienzo de la LigaPro lo harían, sin embargo, esto sería imposible, al no tener a nadie inscrito. Con esta posible no presencia de futbolistas aumentan los riesgos de sanciones graves para Barcelona SC.

Desde el Ministerio de Deporte de Ecuador habían comunicado que Barcelona SC iba a poder inscribir sus fichajes, siempre y cuando acepten un plan propuesto por la FEF. Desde el ‘Ídolo’ respondieron que no aceptarían este plan y que se cumpla con una “sentencia constitucional” y se inscriba a la directiva.

En este contexto, Barcelona SC se encontraría aún en más problemas, puesto que, el sistema COMET se cerró este domingo, 25 de febrero de 2024. Por lo cual, ahora los amarillos ya no solo no tienen una directiva reconocida sino que no cuentan con jugadores para su debut en LigaPro y la incertidumbre ha crecido.

La propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para Barcelona SC

En sus redes sociales la FEF reveló que había presentado una propuesta aprobada por el Ministerio de Deporte y Federación Ecuatoriana de Fútbol para inscribir a los jugadores de Barcelona SC y que el equipo tenga segura su participación en los torneos profesionales. Desde la Federación se espera que aún los protagonistas acepten estas solución.

¿Puede Barcelona SC descender?

Con esta lista vacía en el sistema COMET, las posibilidades de una sanción aumentan para Barcelona SC. Ahora el club no cuenta con nadie para su debut en el campeonato y esto traería sanciones graves. Desde el equipo se ha revelado que la posibilidad de descender está descartada, no obstante, con el paso de los días la realidad luce más complicada para los amarillos.

¿Cuándo comienza la LigaPro 2024?

La nueva temporada de la LigaPro 2024 comenzará el próximo 1 de marzo. Barcelona SC no jugará hasta el 3 de marzo, cuando reciba en su estadio a Imbabura. En los próximos días se espera alguna respuesta del equipos y del campeonato nacional ante esta delicada situación.