Ariel Holan apenas ha dirigido 4 partidos desde su llegada a Barcelona SC, sin embargo, ya se puede ver que tiene una base de futbolistas para el once inicial y que también ya se ‘olvidó’ de algunos jugadores. El DT le ha dado 0 minutos a determinados futbolistas.

Desde su llegada a Barcelona SC es claro que, por ejemplo, Ariel Holan no cuenta con Djorkaeff Reasco. El joven delantero ecuatoriano venía jugando en el periodo anterior, incluso marcó el último gol de la era de Diego López como DT de Barcelona SC. Con Holan no ha tenido minutos en los últimos 4 partidos.

Idéntico es el caso de Carlos ‘Paco’ Rodríguez, quien ya venía sin jugar con Diego López y con Holan en el cargo se ha confirmado que ya no cuenta para Barcelona SC. Su nombre es una de las posibles salidas que tendrá el Barcelona en este curso.

Otro futbolista que venía teniendo minutos en Barcelona SC e incluso siendo titular en los últimos encuentros era Allen Obando. Sin embargo, con Holan solo jugó 60 minutos en el debut ante Católica y desde entonces es suplente fijo sumando 0 minutos en los últimos 3 partidos.

Djorkaeff Reasco llegó como una de las grandes contrataciones de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Otro futbolista que tampoco ha entrado en planes de Ariel Holan es Mathías Suárez, quien ni siquiera ha podido entrar en la convocatoria en el último partido ante Aucas. El lateral extranjero llegó al amarillo como una alternativa para la banda derecha, pero ni ha debutado con el nuevo DT.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ariel Holan con Barcelona SC?

Holan ha repetido en varias ocasiones que pronto realizará una pretemporada con Barcelona SC y que su verdadero equipo se conocerá en la segunda etapa. El DT tiene contrato hasta final de 2024, sin embargo, es sumamente probable que continué en 2025. Por lo cual, los jugadores anteriormente nombrados ya tendrían que buscar equipo.

¿Qué partidos le quedan a Barcelona SC en este primer semestre?

A Barcelona SC le quedan los siguientes partidos, donde se verá si Ariel Holan le da minutos a algunos de estos jugadores: vs Sao Paulo por Copa Libertadores, vs Cumbayá por LigaPro, vs Liga de Quito, vs Técnico Universitario, vs Cobresal y cierra el semestre contra Mushuc Runa.