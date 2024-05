Este martes 14 de mayo de 2024 se pudo conocer que finalmente, Jhegson Méndez se ha metido en los planes de dos equipos ecuatorianos para este segundo semestre. El volante debe regresar a Sao Paulo y en Brasil se determinaría su futuro, lo más probable es que nuevamente salga a préstamo.

Los equipos que ya preguntaron por Jhegson Méndez fueron Independiente del Valle y Liga de Quito, según reveló Mr OFFSIDER. En el caso del primero ven más lejana la posibilidad de traer a su canterano por la cantidad de jugadores en esa posición.

En el caso de Liga de Quito el interés se mantiene, sin embargo, solo ha quedado en consulta. Los ‘Albos’ están cortos en dicha posición, puesto que, hay varios lesionados y tampoco pueden usar a un jugador como Óscar Zambrano en torneos internacionales por la sanción que le llegará por doping.

Asimismo, Stalin Cobeña confirmó que Liga de Quito sí busca un posible fichaje de Jhegson Méndez, no obstante, primero el jugador se debe reportar en Brasil y es ahí donde Luis Zubeldía determinará si cuenta o no con él. Méndez aún tiene contrato con Sao Paulo.

Tras el mundial de Qatar 2022 con la Selección de Ecuador, Jhegson Méndez no ha podido encontrar la regularidad esperada y su cambio a Brasil no salió según lo planeado. En Sao Paulo casi no tuvo minutos, se fue a España para sumar minutos en el Elche y apenas debuto el pasado fin de semana.

Las estadísticas de Jhegson Méndez en el último año

Desde enero de 2023, Jhegson Méndez apenas ha jugado 25 partidos, 24 con Sao Paulo, el último en octubre, y 1 solo con el Elche. El ecuatoriano no ha estado lesionado, sin embargo, no ha contado directamente para los entrenadores con los que ha trabajado últimamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jhegson Méndez con Sao Paulo?

Jhegson Méndez está ‘atado’ a Sao Paulo hasta finales de 2025, solo una venta lo sacaría directamente de Brasil, lo cual no se ve cercano. El ecuatoriano seguiría saliendo a préstamo hasta que se termine su vínculo o algún DT lo vuelva a tener en consideración en el equipo brasileño.