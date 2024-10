Barcelona SC es uno de los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Sin embargo, en estos 24 años solo tuvo 3 técnicos campeones, Gustavo Costas, Guillermo Almada y Fabián Bustos. Ahora se revela que el equipo amarillo buscó el regreso de uno de ellos.

En diálogo con radio KCH, Gustavo Costas comentó que Barcelona SC intentó su regreso hasta en dos ocasiones, pero este no se dio porque él seguía trabajando: “Tuve dos oportunidades de volver a Barcelona, pero justo estaba trabajando. Gracias a Dios, nunca me faltó trabajo; entonces, se complicaba. La gente me trató bárbaro y he hecho varios amigos”, comentó el entrenador.

Aunque a diferencia de Almada y Bustos, Costas no pudo brillar en la Copa Libertadores, él fue el responsable de sacar a Barcelona SC campeón después de casi 15 años sin levantar un título. Por lo cual, es uno de los entrenadores más recordados en el equipo amarillo.

Actualmente, Barcelona SC está “sin DT”, puesto que, Ariel Holan dejó el cargo y quedó como interino Segundo Alejandro Castillo. No obstante, nuevamente sería improbable que Costas vuelva, puesto que, el entrenador está muy bien en Argentina con Racing.

Costas fue el DT de Barcelona SC por más de 1 año. (Foto: Imago)

Guillermo Almada y Fabián Bustos se separan de Costas en su paso por Barcelona SC, porque ambos entrenadores también fueron campeones locales, pero en la Copa Libertadores, ambos llegaron hasta las semifinales de dicho torneo.

Los números de Gustavo Costas en Barcelona SC

Como entrenador de Barcelona SC, Gustavo Costas, dirigió casi todo 2012 y mitad de 2013. En su primer año (cuando quedaron campeones) el entrenador dirigió 40 encuentros, ganando 21, empatando 12 y perdiendo 7. Su equipo marcó 72 goles y apenas recibió 33.

Racing está en semifinales de la Copa Sudamericana

Ahora Gustavo Costas está muy cerca de conseguir su primer título internacional, puesto que, está en las semifinales de la Copa Sudamericana con Racing, donde enfrentará a Corinthians.