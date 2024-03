Barcelona SC lo fichó, pero no entrena desde diciembre

Este miércoles 6 de marzo de 2024 el flamante fichaje de Barcelona SC para la temporada 2024, Nicolás Ramírez, atendió a los medios de comunicación. El defensor central chileno terminó llegando al equipo amarillo después de que se apurara su fichaje tras la lesión de Franklin Guerra.

Se consideraba que Ramírez iba a fichar por los amarillos para pelear un puesto de titular en el equipo de Diego López, sin embargo, ahora esta posibilidad parece alejada de la realidad. El central apenas está volviendo a los entrenamientos y confesó que no lo hacía desde diciembre: “Dejé de entrenar en cancha en diciembre, tuve dos meses de un gran trabajo en Santiago, si bien no es lo mismo”.

Por otro lado, el chileno, que llegó a Ecuador desde la semana anterior, también confesó que aún no ha conversado con los entrenadores de Barcelona SC. “No he tenido la oportunidad de hablar con los profes, para saber qué piensan de mí en estas primeras fechas”, afirmó en rueda de prensa.

Barcelona SC fue a buscar un central después de que se confirmara que Franklin Guerra se lesionó para toda la primera etapa. Los amarillos ya contaban con el refuerzo de Jhonnier Chalá, no obstante, el mismo no convenció y tuvieron que ir nuevamente al mercado.

Ramírez no pudo ser inscrito por Barcelona SC para el inicio del campeonato contra Imbabura. No obstante, se espera que contra Independiente de Valle ya esté habilitado, aunque su presencia es una duda absoluta. Apenas está volviendo a entrenar y no viene con trabajo de pretemporada.

Las estadísticas de Nicolás Ramírez en el 2023

En el curso de 2023 Nicolás Ramírez defendió los colores de Huachipato en Chile. El central registró presencia en 28 partidos, donde incluso llegó a dar una asistencia. Su último partido oficial fue en diciembre de 2023, donde jugó los 90 minutos ante Audax Italiano.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2024

Para la temporada 2024, Barcelona SC ha fichado a varios nombres importantes para competir por la Copa Libertadores y por la LigaPro. Los amarillos firmaron como refuerzos a: Dixon Arroyo, Aníbal Chalá, Alex Rangel, Franklin Guerra, Matías Suárez, Cristhian Solano, Joao Rojas, Djorkaeff Reasco, Nicolás Ramírez y posiblemente también anuncien en pocos días a Braian Oyola.