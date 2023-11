La novela del caso Byron Castillo tiene un nuevo capítulo y parece ser el final. El Tribunal Suizo no aceptó la apelación presentada por al Federación Ecuatoriana de Fútbol y el caso quedó con una sanción de -3 puntos para la Selección de Ecuador y una multa a la FEF.

Una de las pruebas presentadas tanto a TAS como a la FIFA y el propio Tribunal Suizo fue una grabación de audio de Byron Castillo explicando con detalle su cambio de documentos de identidad. El futbolista explica que nació en Tumaco, zona colombiana cercana a la frontera de Ecuador.

La conversación la tiene con el Coronel Jaime Jara, jefe de Investigaciones de la FEF, encargado de hacer seguimiento al caso del ese entonces defensor de Barcelona SC.

A continuación la transcripción de dicho audio:

Castillo: Yo llegué, no sabía nada de eso de cómo arreglar cosas así. No sabía nada. Me dijeron ya esto y lo otro, te vamos a hacer esto, por aquí te vamos a ayudar y, o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, todo eso. Sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso. Yo llegué y bueno comencé a jugar sin ningún problema borrado de todo y así ahora es que he visto que han subido todos los problemas.

Coronel Jara: ¿Pero quién hacía eso con Marcos Zambrano? ¿Tú sabes la persona que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula?

Coronel Jara: ¿Pero Marcos Zambrano te hizo todo eso… al principio?

Castillo: Él habló conmigo todo que me iba a ayudar esto y lo otro y eso.

Coronel Jara: ¿Pero tú exactamente cuando eres nacido?

Castillo: En el 95. Coronel Jara: ¿95?

Castillo: Sí.

Coronel Jara: ¿Y en la cédula de que año tienes?

Castillo: 98.

Coronel Jara: 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son?

Castillo: Byron Javier

Coronel Jara: Byron Javier

Castillo: Castillo Segura

Castillo: Claro ellos saben todo porque yo en un principio yo jugaba allá y jugábamos, jugábamos. Cruzamos la frontera porque el equipo de nosotros teníamos porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco a jugar a San Lorenzo. Todos cruzan, cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas en San Lorenzo, me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían allí en San Lorenzo yo no me quedaba en ningún equipo y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó entonces me dijeron que tenía que venir yo.

Coronel Jara: ¿Y quién era él que no se presentó?

Castillo: Era otro jugador y me tenía que quedar yo. Yo llegué a la casa, le dije a mi padre que tenía que venir, pero en ese tiempo en la casa no había dinero – me acuerdo que no había dinero. Iba comenzar a llorar porque quería y entonces mi papá me dijo no, que ahorita no, que otro día. Mi mamá también preocupada, que no, que no quería hacer esto y lo otro. Yo, preocupado. Mi papá salió a eso de las 07:00 llegó a la casa a las 12:00. Llegó con dinero, con 20.000 pesos colombianos. Con eso llega a San Lorenzo y hasta ahora me quedé acá.

Coronel Jara: ¿Y entonces allí estaba la gente de Marcos Zambrano?

Castillo: Sí, todos.

Coronel Jara: ¿Los que iban allá y veían…?

Castillo: Sí, miraban los jugadores.

Coronel Jara: ¿Y ahí?

Castillo: Y ahí ya llegué acá, al (club) Norteamérica (de Segunda Categoría de Ecuador).

Explicación del caso Byron Castillo

Previo a la Copa del Mundo Qatar 2022, la ANFP de Chile y la FPF de Perú presentaron un reclamo por documentos irregulares de Byron Castillo, en ese entonces lateral de la Selección de Ecuador.

El argumento iba a que el futbolista había falseado su identidad y nacionalidad y las instituciones mencionadas pidieron los puntos de dichos partidos, lo que los metía a ellos a la Copa del Mundo y dejaba afuera a la Tri.

El recurso fue desestimado por FIFA pero tanto Chile como Perú insistieron ante el TAS, órgano que finalmente le dio la razón a la demanda. La FEF tomó precauciones y dejó fuera a Byron Castillo del torneo.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL?

Entre las pruebas del caso, que también fue tratado en Ecuador por la Justicia Ordinaria, constan un acta de nacimiento de Colombia del jugador, un audio del propio Castillo hablando del tema y unos documentos del Registro Civil de Ecuador.

Tras esto, la Selección de Ecuador se queda en la 6ta casilla de la tabla con 4 puntos en 4 unidades detrás de Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay. La ‘Tri’ esperaba que le devolvieran para sumar 7 y escalar al tercer puesto.